Сабо назвав гравця, якого Ребров мав викликати до збірної

Віталій Буяльський та Віталій Миколенко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо оцінив перспективи національної команди перед поєдинками плей-оф Ліги Націй. Експерт пояснив, як "синьо-жовті" зможуть уникнути проблем у матчах із Бельгією.

Сабо застеріг тренерський штаб збірної України від помилок, повідомляє "Футбол 24".

Читайте також:

Йожеф Сабо вважає, що збірна України поступається в класі Бельгії. Футболісти "червоних дияволів" регулярно отримуватимуть ігрову практику в найсильніших командах світу. За словами експерта, у збірній України подібним досягненням можуть похизуватися лише Трубін, Забарний та Миколенко.

Сергій Ребров спостерігає за роботою команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Сабо думає про матчі України з Бельгією

Колишнього наставника "синьо-жовтих" турбує форма півзахисників команди, від яких залежить гра як в обороні, так і в атаці. Сабо не розуміє, чому Ребров не викликав до збірної України Руслана Маліновського, який продемонстрував упевнену гру в складі "Дженоа" після повернення на поле після травми.

"Футболістам збірної України не вистачає класу. Нікуди ми від цього не дінемося. Ну як можна, коли йде контратака і треба м'яч швидко передати іншому гравцеві, пасувати назад? Або в простій ситуації погано зупиняти м'яч? Або футболіст просто носиться, падає, підкочується, а ефективності немає", — пояснив Сабо.

Досвідчений фахівець із тривогою чекає на матчі збірних України та Бельгії, але сподівається на нічию команд у першій частині протистояння, яка відбудеться 20 березня.

Нагадаємо, відомий журналіст натякнув на заміну головного тренера в одному з грандів УПЛ.

Руслан Ротань після закінчення поточного сезону може піти з "Олександрії" попри досягнення на чолі команди.

Ротань стане не єдиним українським тренером, який може залишитися без роботи влітку цього року.

Артем Мілевський поділився досвідом спілкування з представниками ТЦК, які попросили у спортсмена документи для перевірки.