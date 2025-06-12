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Главная Спорт Сабо объяснил, почему Матвиенко не интересен топ-клубам

Сабо объяснил, почему Матвиенко не интересен топ-клубам

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 13:31
Сабо назвал самое слабое звено сборной Украины при Реброве
Николай Матвиенко с Кубком Украины. Фото: instagram.com/koliamatvienko/
Ключові моменти Что Сабо сказал о Матвиенко

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо сделал жесткое высказывание об игре Николая Матвиенко. Опытный наставник проанализировал выступление защитника "Шахтера" на товарищеском турнире Canadian Shield.

Матвиенко сыграл 66 минут в матче против Канады (2:4), но матч с Новой Зеландией (2:1) провел на скамейке запасных, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Йожеф Сабо поставил под сомнение профессиональный уровень 29-летнего Николая Матвиенко, отметив, что за все время к нему не проявляли интереса топ-клубы. По мнению бывшего тренера, Матвиенко не справляется с оборонительными действиями и лишь выигрывает за счёт атакующего стиля "Шахтера". 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Сабо сказал о Матвиенко 

Он также добавил, что уровень английской Премьер-лиги и Бундеслиги делает переход украинца в эти чемпионаты маловероятным. Сабо считает, что в распоряжении тренерского штаба есть более сильные защитники.

"Матвиенко не тянет уровень сборной Украины — в отборе он ноль. В эпизоде с первым голом Канады ему просто прокинули мяч между ног. А Бондарь, на мой взгляд, вообще вызывается от безысходности", — подытожил Сабо.

Напомним, бывший футболист "Шахтера" Анатолий Трубин близок к переходу в клуб из итальянской Серии А. 

Тем временем руководство "горняков" отказалось от Польши и Германии как домашних стран для еврокубковых матчей. 

А киевское "Динамо" нашло новую молодую звезду, речь идет о легионере. 

В составе "Зари" произойдет важное изменение, которое позволит луганчанам заработать солидную сумму. 

спорт футбол ФК Шахтер Николай Матвиенко Йожеф Сабо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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