Сабо назвав найслабшу ланку збірної України за Реброва

Микола Матвієнко з Кубком України. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо зробив жорстке висловлювання про гру Миколи Матвієнка. Досвідчений наставник проаналізував виступ захисника "Шахтаря" на товариському турнірі Canadian Shield.

Матвієнко зіграв 66 хвилин у матчі проти Канади (2:4), але матч із Новою Зеландією (2:1) провів на лаві запасних, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Йожеф Сабо поставив під сумнів професійний рівень 29-річного Миколи Матвієнка, зазначивши, що за весь час до нього не виявляли інтересу топклуби. На думку колишнього тренера, Матвієнко не справляється з оборонними діями й лише виграє користуючись з атакувального стилю "Шахтаря".

Микола Матвієнко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Сабо сказав про Матвієнка

Він також додав, що рівень англійської Прем'єр-ліги та Бундесліги робить перехід українця в ці чемпіонати малоймовірним. Сабо вважає, що в розпорядженні тренерського штабу є сильніші захисники.

"Матвієнко не тягне рівень збірної України — у відборі він нуль. В епізоді з першим голом Канади йому просто прокинули м'яч між ніг. А Бондар, на мій погляд, взагалі викликається від безвиході", — підсумував Сабо.

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