Сабо назвав найслабшу ланку збірної України за Реброва

Сабо пояснив, чому Матвієнко не цікавий топклубам
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо зробив жорстке висловлювання про гру Миколи Матвієнка. Досвідчений наставник проаналізував виступ захисника "Шахтаря" на товариському турнірі Canadian Shield.
Матвієнко зіграв 66 хвилин у матчі проти Канади (2:4), але матч із Новою Зеландією (2:1) провів на лаві запасних, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
Йожеф Сабо поставив під сумнів професійний рівень 29-річного Миколи Матвієнка, зазначивши, що за весь час до нього не виявляли інтересу топклуби. На думку колишнього тренера, Матвієнко не справляється з оборонними діями й лише виграє користуючись з атакувального стилю "Шахтаря".
Що Сабо сказав про Матвієнка
Він також додав, що рівень англійської Прем'єр-ліги та Бундесліги робить перехід українця в ці чемпіонати малоймовірним. Сабо вважає, що в розпорядженні тренерського штабу є сильніші захисники.
"Матвієнко не тягне рівень збірної України — у відборі він нуль. В епізоді з першим голом Канади йому просто прокинули м'яч між ніг. А Бондар, на мій погляд, взагалі викликається від безвиході", — підсумував Сабо.
Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Анатолій Трубін близький до переходу в клуб з італійської Серії А.
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