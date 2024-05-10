Сабо объяснил, почему Шовковский сумел превзойти Луческу в Динамо

Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы "Шахтера" и "Динамо" на победу в центральном матче 28 тура Премьер-лиги. Эксперт объяснил, как Александру Шовковскому удалось вернуть "бело-синих" в чемпионскую гонку.

Сабо поделился мнением о фаворите в матче "Шахтера" и "Динамо", сообщает УПЛ ТВ.

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Йожеф Сабо с нетерпением ждет центральный поединок 28 тура УПЛ, в котором может быть решена судьба чемпионской гонки в этом сезоне. Бывший тренер отметил, что и "Шахтер", и "Динамо" в последнее время набрали хороший ход.

Йожеф Сабо во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Шовковский изменил команду

Йожеф Сабо считает высокой заслугу нынешнего тренерского штаба "Динамо" в том, что киевская команда по ходу сезона снова начала претендовать на чемпионский титул. Эксперт не скрывает своих симпатий по отношению к Шовковскому.

Александр Шовковский и Мирча Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом Сабо признает, что состав "Шахтера" сильнее, чем у "Динамо". В киевской команде играет много молодых футболистов, которым свойственны ошибки. Тем не менее обе команды показывают хороший футбол.

"Я не могу критиковать Луческу, но мне кажется, что в последнее время, когда он был, ему все было как-то безразлично — победит или проиграет. Это мое мнение, учитывая то, что я видел по игре. Не было необходимой дисциплины. А у Шовковского хорошая игровая дисциплина, вследствие чего они много побеждают", — рассказал Сабо.

"Шахтер" и "Динамо" сыграют друг с другом в субботу, 11 мая.

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