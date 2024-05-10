Сабо пояснив, чому Шовковський зумів перевершити Луческу на Динамо

Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо оцінив шанси "Шахтаря" та "Динамо" на перемогу у центральному матчі 28 туру Прем'єр-ліги. Експерт пояснив, як Олександру Шовковському вдалося повернути "біло-синіх" до чемпіонських перегонів.

Сабо поділився думкою про фаворита у матчі "Шахтаря" та "Динамо", повідомляє УПЛ ТВ.

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Йожеф Сабо з нетерпінням чекає на центральний поєдинок 28 туру УПЛ, в якому може бути вирішена доля чемпіонських перегонів цього сезону. Колишній тренер зауважив, що і "Шахтар", і "Динамо" останнім часом набрали гарний хід.

Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Шовковський змінив команду

Йожеф Сабо вважає високою заслугу нинішнього тренерського штабу "Динамо" у тому, що київська команда в ході сезону знову почала претендувати на чемпіонський титул. Експерт не приховує своїх симпатій щодо Шовковського.

Олександр Шовковський та Мірча Луческу. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому Сабо визнає, що склад "Шахтаря" сильніший, ніж у "Динамо". У київській команді грає багато молодих футболістів, яким властиві помилки. Проте обидві команди показують добрий футбол.

"Я не можу критикувати Луческу, але мені здається, що останнім часом, коли він був, йому все було якось байдуже - переможе чи програє. Це моя думка з огляду на те, що я бачив по грі. Не було необхідної дисципліни. А у Шовковського хороша ігрова дисципліна, внаслідок чого вони багато перемагають", — розповів Сабо.

"Шахтар" та "Динамо" зіграють один з одним у суботу, 11 травня.

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