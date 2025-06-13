Сабо вынес вердикт команде Реброва после матчей в Канаде

Сергей Ребров во время поединка. Фото: instagram.com/uafukraine/

В начале июня сборная Украины провела два матча на товарищеском турнире Canadian Shield. Команда Сергея Реброва уступила Канаде и победила Новую Зеландию.

Оба поединка получились напряженными и эмоциональными, напоминает "Блик".

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В первом матче Украина проиграла Канаде со счетом 2:4. Оба гола наши футболисты забили в самой концовке, отличились Забарный и Зинченко с пенальти. Во втором поединке сборная Реброва обыграла Новую Зеландию 2:1 благодаря голам Гуцуляка и все того же Зинченко.

Несмотря на слабую игру против канадцев, в матче с новозеландцами украинцы выглядели увереннее. Молодые игроки получили шанс проявить себя, а некоторые доказали свою необходимость сборной в будущем.

Украинский футболисты празднуют гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Сабо сказал об игре сборной Украины

Бывший наставник национальной команды Йожеф Сабо отреагировал на критику в адрес Сергея Реброва и возможные слухи о его замене. Он выразил поддержку действующему тренеру и подчеркнул, что главная проблема заключается не в тренерском штабе.

"Надоели эти журналистские разговоры. Реброву вообще нужно сказать спасибо за то, что приехал в Украину и работает с нашей сборной. Он мог бы спокойно тренировать за границей. Проблема сборной не в тренере, а в том, что сегодня у нас нет футболистов", — заявил Сабо.

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