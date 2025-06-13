Сабо виніс вердикт команді Реброва після матчів у Канаді

Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: instagram.com/uafukraine/

На початку червня збірна України провела два матчі на товариському турнірі Canadian Shield. Команда Сергія Реброва поступилася Канаді та перемогла Нову Зеландію.

Обидва поєдинки вийшли напруженими та емоційними, нагадує "Блік".

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У першому матчі Україна програла Канаді з рахунком 2:4. Обидва голи наші футболісти забили в самій кінцівці, відзначилися Забарний та Зінченко з пенальті. У другому поєдинку збірна Реброва обіграла Нову Зеландію 2:1 завдяки голам Гуцуляка й все того ж Зінченка.

Попри слабку гру проти канадців, у матчі з новозеландцями українці виглядали впевненіше. Молоді гравці отримали шанс проявити себе, а деякі довели свою необхідність збірній у майбутньому.

Українські футболісти святкують гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Сабо сказав про гру збірної України

Колишній наставник національної команди Йожеф Сабо відреагував на критику на адресу Сергія Реброва та можливі чутки про його заміну. Він висловив підтримку чинному тренеру та наголосив, що головна проблема полягає не в тренерському штабі.

"Набридли ці журналістські розмови. Реброву взагалі потрібно сказати спасибі за те, що приїхав в Україну тав працює з нашою збірною. Він міг би спокійно тренувати за кордоном. Проблема збірної не в тренері, а в тому, що сьогодні у нас немає футболістів", — заявив Сабо.

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