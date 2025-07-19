Йожеф Сабо сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Йожеф Сабо. Фото: komandaonline.com

В Лондоне 19 июля состоится поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Поединок примет 90-тысячный "Уэмбли".

Свой комментарий относительно поединка дал бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо, слова которого привел портал BLIK.

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Усику советуют завершить карьеру

Сабо выразил уверенность в победе Усика, отметив, что будет болеть за него, как и вся Украина, которой необходимы радостные моменты.

По мнению Сабо, бой будет зрелищным, ведь 100 тысяч билетов уже раскуплено и боксеры должны устроить шоу. Он считает, что Усик, благодаря своему мастерству, победит по очкам, хотя признал, что в супертяжелом весе один удар может все изменить.

Относительно будущего Усика, Сабо предположил, что 38-летний боксер может завершить карьеру после этого боя.

"Я думаю, что Усик уйдет непобежденным. В принципе, ему уже пора завершать карьеру. Я вообще думал, что он уйдет после победы над Фьюри, но он решил продолжить. Видимо, на кону стоят большие деньги", — сказал Сабо.

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В первом поединке 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но бой сопровождался спорами из-за удара ниже пояса в пятом раунде.

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