Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сабо заявил, что Усику нужно завершить карьеру

Сабо заявил, что Усику нужно завершить карьеру

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:18
Йожеф Сабо сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Йожеф Сабо. Фото: komandaonline.com

В Лондоне 19 июля состоится поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Поединок примет 90-тысячный "Уэмбли".

Свой комментарий относительно поединка дал бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо, слова которого привел портал BLIK.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Усику советуют завершить карьеру

Сабо выразил уверенность в победе Усика, отметив, что будет болеть за него, как и вся Украина, которой необходимы радостные моменты.

По мнению Сабо, бой будет зрелищным, ведь 100 тысяч билетов уже раскуплено и боксеры должны устроить шоу. Он считает, что Усик, благодаря своему мастерству, победит по очкам, хотя признал, что в супертяжелом весе один удар может все изменить.

Относительно будущего Усика, Сабо предположил, что 38-летний боксер может завершить карьеру после этого боя.

"Я думаю, что Усик уйдет непобежденным. В принципе, ему уже пора завершать карьеру. Я вообще думал, что он уйдет после победы над Фьюри, но он решил продолжить. Видимо, на кону стоят большие деньги", — сказал Сабо.

В первом поединке 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но бой сопровождался спорами из-за удара ниже пояса в пятом раунде.

Напомним, ФИФА меняет важные правила при пробитии пенальти.

Стало известно о жизни Андрея Воронина после начала полномасштабной войны.

Трансфер Ильи Забарного в "ПСЖ" может сорвать еще один известный английский клуб.

Экс-футболист "Динамо" Киев завершил карьеру в возрасте, в котором у Криштиану Роналду был расцвет карьеры.

Александр Усик Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры Йожеф Сабо
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации