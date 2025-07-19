Йожеф Сабо зробив прогноз на бій Усик — Дюбуа

Йожеф Сабо. Фото: komandaonline.com

В Лондоні 19 липня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком та власником титулу IBF Даніелем Дюбуа. Поєдинок прийме 90-тисячний "Вемблі".

Свій коментар щодо поєдинку дав колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо, слова якого навів портал BLIK.

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Усику радять завершити кар’єру

Сабо висловив упевненість у перемозі Усика, зазначивши, що вболіватиме за нього, як і вся Україна, де необхідні радісні моменти.

На думку Сабо, бій буде видовищним, адже 100 тисяч квитків уже розкуплено й боксери мають влаштувати шоу. Він вважає, що Усик, завдяки своїй майстерності, переможе за очками, хоча визнав, що в надважкій вазі один удар може все змінити.

Щодо майбутнього Усика, Сабо припустив, що 38-річний боксер може завершити кар’єру після цього бою.

"Я думаю, що Усик піде непереможеним. В принципі, йому вже час завершувати кар'єру. Я взагалі думав, що він піде після перемоги над Ф'юрі, але він вирішив продовжити. Мабуть, на кону стоять великі гроші", — сказав Сабо.

𝐔𝐍𝐃𝐈𝐒𝐏𝐔𝐓𝐄𝐃 has arrived at Wembley 🏟️🔥



The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @DAZNBoxing 🌎#UsykDubois2 | Wembley Stadium | Tonight | #RiyadhSeason pic.twitter.com/Ib7VWdfRX0 — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

У першому поєдинку 26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді, але бій супроводжувався суперечками через удар нижче пояса в п’ятому раунді.

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