Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо заявив, що Усику потрібно завершити кар'єру

Сабо заявив, що Усику потрібно завершити кар'єру

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 13:18
Йожеф Сабо зробив прогноз на бій Усик — Дюбуа
Йожеф Сабо. Фото: komandaonline.com

В Лондоні 19 липня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком та власником титулу IBF Даніелем Дюбуа. Поєдинок прийме 90-тисячний "Вемблі".

Свій коментар щодо поєдинку дав колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо, слова якого навів портал BLIK.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

Усику радять завершити кар’єру

Сабо висловив упевненість у перемозі Усика, зазначивши, що вболіватиме за нього, як і вся Україна, де необхідні радісні моменти.

На думку Сабо, бій буде видовищним, адже 100 тисяч квитків уже розкуплено й боксери мають влаштувати шоу. Він вважає, що Усик, завдяки своїй майстерності, переможе за очками, хоча визнав, що в надважкій вазі один удар може все змінити.

Щодо майбутнього Усика, Сабо припустив, що 38-річний боксер може завершити кар’єру після цього бою.

"Я думаю, що Усик піде непереможеним. В принципі, йому вже час завершувати кар'єру. Я взагалі думав, що він піде після перемоги над Ф'юрі, але він вирішив продовжити. Мабуть, на кону стоять великі гроші", — сказав Сабо.

У першому поєдинку 26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді, але бій супроводжувався суперечками через удар нижче пояса в п’ятому раунді.

Нагадаємо, ФІФА змінює важливі правила при пробитті пенальті.

Стало відомо про життя Андрія Вороніна після початку повномасштабної війни.

Трансфер Іллі Забарного в "ПСЖ" може зірвати ще один відомий англійський клуб.

Ексфутболіст "Динамо" Київ завершив кар'єру у віці, в якому у Кріштіану Роналду був розквіт кар'єри.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери Йожеф Сабо
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації