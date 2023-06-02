Садио Мане окончательно решил вернуться в "Ливерпуль"

Садио Мане празднует чемпионство "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Капитан сборной Сенегала Садио Мане хочет уйти из мюнхенской "Баварии" в ближайший месяц. Африканский полузащитник несчастлив в Германии.

Главным претендентом на игрока является "Ливерпуль", сообщает Express.

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Садио Мане считает ошибкой переход в мюнхенскую "Баварию". Год назад 31-летний футболист присоединился к немецкой команде и подписал контракт сроком на три года. Но уже спустя 11 месяцев полузащитник готов вернуться в "Ливерпуль".

Проблемы Мане

"Бавария" готова досрочно расстаться с африканским футболистом и не будет требовать за выкуп его контракта большие деньги. В Мюнхене ожидали большего от Мане, который вместе с Мохаммедом Салахом и Робертом Фирмино долгие годы был частью грозного атакующего трио в "Ливерпуле".

После переезда в Мюнхен Садио долго восстанавливался от травмы, потом мало забивал, а весной устроил драку с одноклубником Лероем Сане. В "Баварии" пришли к выводу, что с таким футболистом лучше расстаться.

Садио Мане с игроками "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

В сезоне 2022/2023 Садио Мане сыграл за "Баварию" 37 поединков во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. За "Ливерпуль" полузащитник выступал с 2016 по 2022 годы.

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