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Садио Мане окончательно решил вернуться в "Ливерпуль"

2 июня 2023 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Садио Мане окончательно решил вернуться в "Ливерпуль"
Садио Мане празднует чемпионство "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Сенегала Садио Мане хочет уйти из мюнхенской "Баварии" в ближайший месяц. Африканский полузащитник несчастлив в Германии.

Главным претендентом на игрока является "Ливерпуль", сообщает Express

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Садио Мане считает ошибкой переход в мюнхенскую "Баварию". Год назад 31-летний футболист присоединился к немецкой команде и подписал контракт сроком на три года. Но уже спустя 11 месяцев полузащитник готов вернуться в "Ливерпуль". 

Проблемы Мане 

"Бавария" готова досрочно расстаться с африканским футболистом и не будет требовать за выкуп его контракта большие деньги. В Мюнхене ожидали большего от Мане, который вместе с Мохаммедом Салахом и Робертом Фирмино долгие годы был частью грозного атакующего трио в "Ливерпуле". 

После переезда в Мюнхен Садио долго восстанавливался от травмы, потом мало забивал, а весной устроил драку с одноклубником Лероем Сане. В "Баварии" пришли к выводу, что с таким футболистом лучше расстаться. 

Садио Мане
Садио Мане с игроками "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

В сезоне 2022/2023 Садио Мане сыграл за "Баварию" 37 поединков во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. За "Ливерпуль" полузащитник выступал с 2016 по 2022 годы. 

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