Садіо Мане остаточно вирішив повернутися до "Ліверпуля"

Садіо Мане святкує чемпіонство "Баварії". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Капітан збірної Сенегалу Садіо Мане хоче піти з мюнхенської "Баварії" у найближчий місяць. Африканський півзахисник нещасливий у Німеччині.

Головним претендентом на гравця є "Ліверпуль", повідомляє Express.

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Садіо Мане вважає помилкою перехід до мюнхенської "Баварії". Рік тому 31-річний футболіст приєднався до німецької команди та підписав контракт терміном на три роки. Але вже через 11 місяців півзахисник готовий повернутися до "Ліверпуля".

Проблеми Мане

"Баварія" готова достроково розлучитися з африканським футболістом і не вимагатиме за викуп контракту великі гроші. У Мюнхені чекали більшого від Мане, який разом із Мохамедом Салахом та Робертом Фірміно довгі роки був частиною грізного атакуючого тріо в "Ліверпулі".

Після переїзду до Мюнхена Садіо довго відновлювався від травми, потім мало забивав, а навесні влаштував бійку з одноклубником Лероєм Сане. У "Баварії" дійшли висновку, що з таким футболістом краще розлучитися.

Садіо Мане із гравцями "Баварії". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

У сезоні-2022/2023 Садіо Мане зіграв за "Баварію" 37 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 11 м'ячів та зробив сім результативних передач. За "Ліверпуль" півзахисник виступав із 2016 по 2022 роки.

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