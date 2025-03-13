Сайт Динамо Киев заблокирован в России — все подробности

Игроки киевского "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Количество украинских интернет-ресурсов, которые заблокированы в Российской Федерации, увеличивается. К списку добавляются и спортивные сайты.

Официальный сайт киевского "Динамо" заблокирован на территории России, сообщает профильный ресурс "Роскомсвобода".

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Решение о блокировке, судя по сообщению, было принято 12 марта. Государственный орган РФ, который делал запрос по этой блокировке, не указан.

Игроки киевского "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Причины блокировки сайта "Динамо"

Официальные причины не указаны. Однако, похоже, они вполне могут быть связаны с тем, что "Динамо" активно поддерживает Вооруженные сипы Украины.

Теперь россиянам, среди которых могут быть фанаты киевского клуба, придется заходить на сайт, используя VPN.

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