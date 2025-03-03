Известный российский спортсмен умер в Москве при странных обстоятельствах

Известный спортсмен из РФ внезапно умер, подозревают отравление
Россия потеряла одного из своих известных спортсменов. Его смерть произошла при несколько странных обстоятельствах.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет, сообщают российские СМИ.
Это произошло в одной из московских больниц. Туда его госпитализировали накануне.
Что известно о смерти Сайтиева
Сайтиева госпитализировали из дома с подозрением на отравление. Спортсмен ранее имел болезнь легких.
В СМИ пишут, что ему стало плохо, когда он был во дворе своего дома. Ему на помощь бросились люди, которые вызвали скорую. Через несколько часов Сайтиев умер в больнице.
Смерть, по данным СМИ, могла наступить из-за остановки сердца вследствие интоксикации.
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