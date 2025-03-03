Известный российский спортсмен умер в Москве при странных обстоятельствах

Российский спортсмен Бувайсар Сайтиев. Фото: росСМИ

Россия потеряла одного из своих известных спортсменов. Его смерть произошла при несколько странных обстоятельствах.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет, сообщают российские СМИ.

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Это произошло в одной из московских больниц. Туда его госпитализировали накануне.

Бувайсар Сайтиев. Фото: росСМИ

Что известно о смерти Сайтиева

Сайтиева госпитализировали из дома с подозрением на отравление. Спортсмен ранее имел болезнь легких.

В СМИ пишут, что ему стало плохо, когда он был во дворе своего дома. Ему на помощь бросились люди, которые вызвали скорую. Через несколько часов Сайтиев умер в больнице.

Смерть, по данным СМИ, могла наступить из-за остановки сердца вследствие интоксикации.

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