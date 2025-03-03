Відомий російський спортсмен помер у Москві за дивних обставин

Відомий російський спортсмен раптово помер, підозрюють отруєння
Росія втратила одного із своїх відомих спортсменів. Його смерть сталася за дещо дивних обставин.
Триразовий олімпійський чемпіон із вільної боротьби Бувайсар Сайтієв помер у віці 49 років, повідомляють російські ЗМІ.
Це сталося в одній із московських лікарень. Туди його госпіталізували напередодні.
Що відомо про смерть Сайтієва
Сайтієва госпіталізували з дому з підозрою на отруєння. Спортсмен раніше мав хворобу легень.
У ЗМІ пишуть, що йому стало погано, коли він був у дворі свого будинку. Йому на допомогу кинулись люди, які викликали швидку. За кілька годин Сайтієв помер у лікарні.
Смерть, за даними ЗМІ, могла настати через зупинку серця внаслідок інтоксикації.
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