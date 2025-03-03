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Відомий російський спортсмен раптово помер, підозрюють отруєння

3 березня 2025 11:40
Олександр Ільющенков - Редактор
Відомий російський спортсмен помер у Москві за дивних обставин
Російський спортсмен Бувайсар Сайтієв. Фото: росЗМІ
Олександр Ільющенков - Редактор

Росія втратила одного із своїх відомих спортсменів. Його смерть сталася за дещо дивних обставин.

Триразовий олімпійський чемпіон із вільної боротьби Бувайсар Сайтієв помер у віці 49 років, повідомляють російські ЗМІ. 

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Це сталося в одній із московських лікарень. Туди його госпіталізували напередодні. 

Сайтієв
Бувайсар Сайтієв. Фото: росЗМІ

Що відомо про смерть Сайтієва 

Сайтієва госпіталізували з дому з підозрою на отруєння. Спортсмен раніше мав хворобу легень.

У ЗМІ пишуть, що йому стало погано, коли він був у дворі свого будинку. Йому на допомогу кинулись люди, які викликали швидку. За кілька годин Сайтієв помер у лікарні.

Смерть, за даними ЗМІ, могла настати через зупинку серця внаслідок інтоксикації. 

Нагадаємо, стало відомо, хто став найбагатшим футболістом в історії незалежної України. 

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Деякі з українських відомих легіонерів останнім часом не сильно вражають своїми кар'єрами, тому вони зникли з поля зору ЗМІ. 

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