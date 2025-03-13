Сайт Динамо Київ заблокований в Росії — усі подробиці

Гравці київського "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Кількість українських інтернет-ресурсів, які заблоковані в Російській Федерації, збільшується. До списку додаються і спортивні сайти.

Офіційний сайт київського "Динамо" заблокований на території Росії, повідомляє профільний ресурс "Роскомсвобода".

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Рішення про блокування, судячи з повідомлення, було ухвалене 12 березня. Державний орган РФ, який робив запит щодо цього блокування, не вказаний.

Гравці київського "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Причини блокування сайту "Динамо"

Офіційні причини не вказані. Проте, схоже, вони цілком можуть бути пов'язаними з тим, що "Динамо" активно підтримує Збройні сипи України.

Тепер росіянам, серед яких можуть бути фанати київського клубу, доведеться заходити на сайт, використовуючи VPN.

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