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Сайт київського Динамо заблокували в Росії

13 березня 2025 21:00
Максим Коваленко - Редактор
Сайт Динамо Київ заблокований в Росії — усі подробиці
Гравці київського "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Максим Коваленко - Редактор

Кількість українських інтернет-ресурсів, які заблоковані в Російській Федерації, збільшується. До списку додаються і спортивні сайти. 

Офіційний сайт київського "Динамо" заблокований на території Росії, повідомляє профільний ресурс "Роскомсвобода"

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Рішення про блокування, судячи з повідомлення, було ухвалене 12 березня. Державний орган РФ, який робив запит щодо цього блокування, не вказаний.

гравці Динамо
Гравці київського "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Причини блокування сайту "Динамо"

Офіційні причини не вказані. Проте, схоже, вони цілком можуть бути пов'язаними з тим, що "Динамо" активно підтримує Збройні сипи України.

Тепер росіянам, серед яких можуть бути фанати київського клубу, доведеться заходити на сайт, використовуючи VPN. 

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