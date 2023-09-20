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Салах готов уйти из "Ливерпуля" уже зимой: он уедет не в Саудовскую Аравию

20 сентября 2023 20:04
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Салах готов уйти из "Ливерпуля" уже зимой: он уедет не в Саудовскую Аравию
Мохаммед Салах во время тренировки. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах стал приоритетной целью мадридского "Реала". Трансфер может состояться уже в январе следующего года. 

"Королевский клуб" готовит выгодное предложение для "красных", сообщает Daily Mail

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Мадридский "Реал" решил больше не ждать, пока Килиан Мбаппе решит переехать в Испанию. Вице-чемпионы Испании переключили внимание на Мохаммеда Салаха. Президент "бланкос" и тренерский штаб клуба считают, что египтянин закроет позицию центрфорварда на ближайшие годы. 

Трансфер Салаха 

Контракт 31-летнего футболиста c "Ливерпулем" действует до лета 2025 года, а его трансферная стоимость составляет 65 млн евро. "Реал" готов заплатить такую сумму, но с условием, что Салах переедет на "Сантьяго Бернабеу" уже в начале зимнего трансферного окна-2024. 

Мохаммед Салах
Салах и Робертсон празднуют гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

В сезоне 2023/2024 Мохаммед Салах забил два гола и сделал четыре результативные передачи в пяти матчах. Летом его хотел подписать саудовский "Аль-Иттихад", но египтянин принял решение продолжить карьеру в Европе. 

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