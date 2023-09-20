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Салах готовий піти з "Ліверпуля" вже взимку: він поїде не до Саудівської Аравії

20 вересня 2023 20:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Салах готовий піти з "Ліверпуля" вже взимку: він поїде не до Саудівської Аравії
Мохаммед Салах під час тренування. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Єгипту та англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах став пріоритетною метою мадридського "Реала". Трансфер може відбутися вже у січні наступного року.

"Королівський клуб" готує вигідну пропозицію для "червоних", повідомляє Daily Mail.

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Мадридський "Реал" вирішив більше не чекати, поки Кіліан Мбаппе вирішить переїхати до Іспанії. Віцечемпіони Іспанії переключили увагу на Мохаммеда Салаха. Президент "бланкос" та тренерський штаб клубу вважають, що єгиптянин закриє позицію центрфорварду на найближчі роки.

Трансфер Салаха

Контракт 31-річного футболіста з "Ліверпулем" діє до літа 2025 року, а його трансферна вартість складає 65 млн євро. "Реал" готовий заплатити таку суму, але за умови, що Салах переїде на "Сантьяго Бернабеу" вже на початку зимового трансферного вікна-2024.

Мохаммед Салах
Салах та Робертсон святкують гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

У сезоні 2023/2024 Мохаммед Салах забив два голи та зробив чотири результативні передачі у п'яти матчах. Влітку його хотів підписати саудівський "Аль-Іттіхад", але єгиптянин вирішив продовжити кар'єру в Європі.

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