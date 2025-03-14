Салах догнал легенд АПЛ по важному показателю

Мохаммед Салах работает на тренировке. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах установил еще одно важное достижение в чемпионате Англии по футболу. Его признали лучшим игроком месяца в АПЛ.

Эта награда поставила египтянина на один уровень с другими известными игроками элитного дивизиона, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Мохаммед Салах победил в голосование на "Игрока месяца" по итогам февраля по версии болельщиков и экспертов. Конкурентами 32-летнего нападающего стали Бету Бетункал ("Эвертон"), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас"), Янкуба Минте ("Брайтон"), Джед Спенс ("Тоттенхэм") и Доминик Собослаи ("Ливерпуль").

Салах получил эту награду уже в 7 раз за семь лет, которые он провел в "Ливерпуле". Таким образом египтянин повторил достижение Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

В феврале Салах принял участие в 6 поединках АПЛ, в которых записал на свой счет 6 голов и 4 результативные передачи.

Мохаммед Салах убегает от соперника. Фото: Reuters/Peter Powell

Будущее Салаха в "Ливерпуле"

Контракт форварда с "красными" действует до лета 2025 года. Форвард давно выразил желание продлить соглашение, однако за несколько месяцев до конца сезона стороны не сумели достигнуть согласия о подписании нового соглашения. Более того, у игрока с клубом возникли серьезные разногласия по этому поводу.

За этой ситуацией пристально следят мадридский "Реал" и французский "ПСЖ". Оба клуба хотят пригласить Салаха в качестве бесплатного агента.

Напомним, сборная Украины в марте сыграет два матча с Бельгией, в болельщики смогут бесплатно посмотреть поединки.

Помимо этого матча в Лиге Наций состоятся еще несколько важных и интересных противостояний.

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