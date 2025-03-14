Салах наздогнав легенд АПЛ за важливим показником

Мохаммед Салах працює на тренуванні. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах встановив ще одне важливе досягнення в чемпіонаті Англії з футболу. Його визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ.

Ця нагорода поставила єгиптянина на один рівень з іншими відомими гравцями елітного дивізіону, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Мохаммед Салах переміг у голосуванні на "Гравця місяця" за підсумками лютого за версією вболівальників та експертів. Конкурентами 32-річного нападника стали Бету Бетункал ("Евертон"), Жан-Філіп Матета ("Кристал Пелас"), Янкуба Мінте ("Брайтон"), Джед Спенс ("Тоттенгем") та Домінік Собослаї ("Ліверпуль").

Салах отримав цю нагороду вже в 7 раз за сім років, які він провів у "Ліверпулі". Таким чином єгиптянин повторив досягнення Гаррі Кейна ("Тоттенгем") та Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті").

У лютому Салах взяв участь у 6 поєдинках АПЛ, у яких записав на свій рахунок 6 голів і 4 результативні передачі.

Мохаммед Салах тікає від суперника. Фото: Reuters/Peter Powell

Майбутнє Салаха в "Ліверпулі"

Контракт форварда з "червоними" діє до літа 2025 року. Форвард давно висловив бажання продовжити угоду, проте за кілька місяців до кінця сезону сторони не зуміли дійти згоди про підписання нової угоди. Ба більше, у гравця з клубом виникли серйозні розбіжності з цього приводу.

За цією ситуацією пильно стежать мадридський "Реал" та французький "ПСЖ". Обидва клуби хочуть запросити Салаха як безкоштовного агента.

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