Салах обратился к болельщикам перед уходом из Ливерпуля

Мохаммед Салах во время матча. Фото: Reuters/Tony O Brien

Лидер атак английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах подтвердил, что действительно задумался об уходе из клуба. Форвард недоволен тем, как к нему относится руководство "красных".

Салах обратился к болельщикам из-за проблем с продлением контракта, сообщил Фабрицио Романо.

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В рамках 12 тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" вырвал победу в выездном матче с "Саутгемптоном". Мохаммед Салах оформил дубль в этом поединке. В нынешнем сезоне египтянин сыграл за "красных" уже 18 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Что Салах сказал о "Ливерпуле"

Контракт 32-летнего футболиста с английским клубом завершается летом 2025 года. Уже с января Салах сможет вести переговоры о переходе с другими клубами. "Ливерпуль" не спешит предлагать Мохаммеду продление соглашения.

Салах заявил, что хотел бы остаться в "Ливерпуле". Однако форвард понимает, что ему придется уйти. Мохаммед не чувствует, что "Ливерпуль" заинтересован в продолжении сотрудничества.

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Tony O Brien

Египтянин признался в любви к болельщикам "красных" и заявил, что провел на "Энфилде" незабываемые годы. Он очень разочарован тем, как завершается его карьера в "Ливерпуле". Однако при этом Салах пообещал приложить все силы, чтобы "красные" завоевали трофеи по итогам этого сезона.

По итогам 12 туров АПЛ "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице.

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