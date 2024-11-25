Салах звернувся до вболівальників перед трансфером з Ліверпуля

Мохаммед Салах під час матчу. Фото: Reuters/Tony O Brien

Лідер атак англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах підтвердив, що справді задумався про відхід з клубу. Форвард незадоволений тим, як до нього ставиться керівництво "червоних".

Салах звернувся до вболівальників через проблеми з продовженням контракту, повідомив Фабриціо Романо.

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У рамках 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" вирвав перемогу у виїзному матчі із "Саутгемптоном". Мохаммед Салах оформив дубль у цьому поєдинку. Цього сезону єгиптянин зіграв за "червоних" вже 18 матчів, у яких забив 12 голів і зробив 10 результативних передач.

Що Салах сказав про "Ліверпуль"

Контракт 32-річного футболіста з англійським клубом завершується влітку 2025 року. Вже із січня Салах зможе вести переговори про перехід з іншими клубами. "Ліверпуль" не поспішає пропонувати Мохаммеду продовження угоди.

Салах заявив, що хотів би залишитися у "Ліверпулі". Проте форвард розуміє, що йому доведеться втекти. Мохаммед не відчуває, що "Ліверпуль" зацікавлений у продовженні співпраці.

Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Tony O Brien

Єгиптянин освідчився в коханні до вболівальників "червоних" і заявив, що провів на "Енфілді" незабутні роки. Він дуже розчарований тим, як завершується його кар'єра у "Ліверпулі". Однак при цьому Салах пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб "червоні" завоювали трофеї за підсумками цього сезону.

За підсумками 12 турів АПЛ "Ліверпуль" впевнено лідирує у турнірній таблиці.

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