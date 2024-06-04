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Салах и Алисон покинут Ливерпуль — что известно

4 июня 2024 20:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Саудовские клубы хотят подписать Салаха и Алисона – детали
Алиссон Беккер. Фото: liverpool.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Саудовские клубы хотят подписать голкипера английского "Ливерпуля" Алиссона Беккера. Кроме него, они нацелены и на Мохаммеда Салаха.

Об этом сообщает издание TeamTalk

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Трансфер Салаха и Беккера

Представители чемпионата Саудовской Аравии намерены предложить 31-летнему футболисту очень выгодные условия нового контракта.

Алиссон Беккер провел 28 матчей в Английской Премьер-лиге. В 8 встречах его команде удалось не пропустить.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

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Футбол трансферы
Ливерпуль
Мохамед Салах
футбол

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