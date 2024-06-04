Саудовские клубы хотят подписать Салаха и Алисона – детали

Алиссон Беккер. Фото: liverpool.com

Саудовские клубы хотят подписать голкипера английского "Ливерпуля" Алиссона Беккера. Кроме него, они нацелены и на Мохаммеда Салаха.

Об этом сообщает издание TeamTalk.

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Представители чемпионата Саудовской Аравии намерены предложить 31-летнему футболисту очень выгодные условия нового контракта.

Алиссон Беккер провел 28 матчей в Английской Премьер-лиге. В 8 встречах его команде удалось не пропустить.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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