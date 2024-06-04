Саудівські клуби хочуть підписати Салаха та Алісона - деталі

Аліссон Бекер. Фото: liverpool.com

Саудівські клуби хочуть підписати голкіпера англійського "Ліверпуля" Аліссона Бекера. Крім нього, вони націлені й на Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє видання TeamTalk.

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Представники чемпіонату Саудівської Аравії мають намір запропонувати 31-річному футболісту дуже вигідні умови нового контракту.

Аліссон Бекер провів 28 матчів в Англійській Прем'єр-лізі. У 8 зустрічах його команді вдалось не пропустити.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.

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