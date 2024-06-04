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Салах та Алісон залишать Ліверпуль — що відомо

4 червня 2024 20:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Саудівські клуби хочуть підписати Салаха та Алісона - деталі
Аліссон Бекер. Фото: liverpool.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Саудівські клуби хочуть підписати голкіпера англійського "Ліверпуля" Аліссона Бекера. Крім нього, вони націлені й на Мохамеда Салаха. 

Про це повідомляє видання TeamTalk.

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Трансфер Салаха та Бекера

Представники чемпіонату Саудівської Аравії мають намір запропонувати 31-річному футболісту дуже вигідні умови нового контракту. 

Аліссон Бекер провів 28 матчів в Англійській Прем'єр-лізі. У 8 зустрічах його команді вдалось не пропустити. 

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топ клуб. 

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Ліверпуль
Мохамед Салах
футбол

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