Салах отказался от огромных денег — известна сумма

Мохамед Салах в матче за "Ливерпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Английский "Ливерпуль" официально объявил о подписании нового контракта с лидером команды. Мохаммед Салах давно ждал это решение клуба.

У Салаха было более выгодное предложение о продолжении карьеры, сообщает BBC.

Реклама

Читайте также:

Мохаммед Салах практически весь нынешний сезон заявлял о готовности остаться в "Ливерпуле", однако руководство клуба долго не комментировало ситуацию со своим ведущим форвардом. На этой неделе стало известно, что лидер атак "красных" все же останется на "Энфилде".

Детали контракта Салаха

На 32-летнего футболиста претендовали "ПСЖ", мадридский "Реал" и клубы из Саудовской Аравии. Последние были готовы предложить Салаху рекордный контракт и 500 млн фунтов за подписание соглашения, однако Мохамед отказался.

Мохамед Салах в сборной Египта. Фото: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

По условиям нового соглашения с "Ливерпулем", зарплата Салаха вырастет с 350 тысяч до 400 тысяч фунтов в неделю. Общая сумма зарплаты игрока увеличится до 20,8 млн фунтов в год.

Напомним, главный претендент на место тренера "Реала" не видит Андрея Лунина в качестве игрока мадридской команды.

Украинка Марта Костюк расстроила польских болельщиков из-за "издевательской техники" на известном турнире.

"Бавария" почти потеряла шансы попасть в финал Лиги чемпионов по версии суперкомпьютера.

Будущий новичок лондонского "Челси" получил черепно-мозговую травму во время матча.