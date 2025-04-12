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Салах отказался от рекордной зарплаты, чтобы остаться в Англии

12 апреля 2025 14:06
Иван Крутогоров - Редактор
Салах отказался от огромных денег — известна сумма
Мохамед Салах в матче за "Ливерпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Иван Крутогоров - Редактор

Английский "Ливерпуль" официально объявил о подписании нового контракта с лидером команды. Мохаммед Салах давно ждал это решение клуба. 

У Салаха было более выгодное предложение о продолжении карьеры, сообщает BBC

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Мохаммед Салах практически весь нынешний сезон заявлял о готовности остаться в "Ливерпуле", однако руководство клуба долго не комментировало ситуацию со своим ведущим форвардом. На этой неделе стало известно, что лидер атак "красных" все же останется на "Энфилде". 

Детали контракта Салаха 

На 32-летнего футболиста претендовали "ПСЖ", мадридский "Реал" и клубы из Саудовской Аравии. Последние были готовы предложить Салаху рекордный контракт и 500 млн фунтов за подписание соглашения, однако Мохамед отказался. 

Мохамед Салах
Мохамед Салах в сборной Египта. Фото: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

По условиям нового соглашения с "Ливерпулем", зарплата Салаха вырастет с 350 тысяч до 400 тысяч фунтов в неделю. Общая сумма зарплаты игрока увеличится до 20,8 млн фунтов в год.

Напомним, главный претендент на место тренера "Реала" не видит Андрея Лунина в качестве игрока мадридской команды. 

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