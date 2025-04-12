Салах відмовився від величезних грошей — відома сума

Мохамед Салах у матчі за "Ліверпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Англійський "Ліверпуль" офіційно оголосив про підписання нового контракту з лідером команди. Мохаммед Салах давно чекав на це рішення клубу.

У Салаха була вигідніша пропозиція про продовження кар'єри, повідомляє BBC.

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Мохаммед Салах практично весь нинішній сезон заявляв про готовність залишитися в "Ліверпулі", проте керівництво клубу довго не коментувало ситуацію зі своїм провідним форвардом. Цього тижня стало відомо, що лідер атак "червоних" все ж залишиться на "Енфілді".

Деталі контракту Салаха

На 32-річного футболіста претендували "ПСЖ", мадридський "Реал" та клуби з Саудівської Аравії. Останні були готові запропонувати Салаху рекордний контракт й 500 млн фунтів за підписання угоди, однак Мохамед відмовився.

Мохамед Салах у збірній Єгипту. Фото: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

За умовами нової угоди з "Ліверпулем", зарплата Салаха зросте з 350 тисяч до 400 тисяч фунтів на тиждень. Загальна сума зарплати гравця збільшиться до 20,8 млн фунтів на рік.

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