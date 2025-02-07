Бущан шокировал своим дебютом саудовских болельщиков — что произошло

Вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Саудовский "Аль-Шабаб" понемногу привыкает к новому игроку, который защищает ворота. Фанаты уже составили определенные впечатления о нем.

Украинский голкипер Георгий Бущан вызывает восторженные эмоции у фанатов "Аль-Шабаба", сообщает Tribuna.com.

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Саудовский "Аль-Шабаб". Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Бущан и "Аль-Шабаб"

Дебютный матч Георгия Бущана был против команды "Аль-Эттифак", его команда украинца проиграла со счетом 1:3. Следующий был более успешным — уверенная победа со счетом 5:1 над "Аль-Халиджем". Бущан за весь матч сделал восемь сейвов и стал одним из лучших игроков поединка.

Фанаты "Аль-Шабаба" сошлись во мнении, что им повезло с новым голкипером. Вот несколько комментариев:

"Бущан очень уверенно выглядит в воротах, без лишней суеты. Но посмотрим, сможет ли он вытащить команду в решающий момент".

"Бущан, клянусь, ты настоящий герой! Но как долго ты сможешь выдерживать с такой защитой?"

"Нам очень повезло, что у нас есть Бущан!"

"Бущан — ты монстр!"

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