Бущан шокував своїм дебютом саудівських вболівальників — що сталося

Воротар "Аль-Шабаба" Георгій Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Саудівський "Аль-Шабаб" потроху звикає до нового гравця, який захищає ворота. Фанати вже склали певні враження про нього.

Український голкіпер Георгій Бущан викликає захоплені емоції у фанатів "Аль-Шабаба", повідомляє Tribuna.com.

Читайте також:

Українець встиг зіграти за свій новий клуб вже два поєдинки. У кожному з них він показав дуже непогану гру.

Саудівський "Аль-Шабаб". Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Бущан і "Аль-Шабаб"

Дебютний матч Георгія Бущана був проти команди "Аль-Еттіфак", його команда українця програла з рахунком 1:3. Наступний був більш успішним — впевнена перемога з рахунком 5:1 над "Аль-Халіджем". Бущан за весь матч зробив вісім сейвів і став одним із найкращих гравців поєдинку.

Фанати "Аль-Шабаба" зійшлись на думці, що їм пощастило з новим голкіпером. Ось декілька коментарів:

"Бущан дуже впевнено виглядає у воротах, без зайвої метушні. Але подивимося, чи зможе він витягнути команду у вирішальний момент".

"Бущан, клянусь, ти справжній герой! Але як довго ти зможеш витримувати з таким захистом?"

"Нам дуже пощастило, що в нас є Бущан!"

"Бущан — ти монстр!"

Нагадаємо, колишній форвард збірної України Андрій Воронін довгий час працював у Москві. Дізнайтеся, де він зараз.

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Блохін вже давно завершив тренерську кар'єру. Стало відомо, чим він зараз займається.

Ексгравець "Динамо" Сергій Сидорчук розказав цікаву історію про Андрія Ярмоленка, яка сталася у таборі збірної.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський просив не продавати двох гравців. Вже відомо, про кого йдеться.