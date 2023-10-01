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Сауль Альварес уверенно победил Чарло в поединке двух абсолютов

1 октября 2023 08:43
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Агабекян Карен
редактор
Сауль Альварес уверенно победил Чарло в поединке двух абсолютов
Альварес — Чарло. Фото: SHOWTIME Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena в Лас-Вегас, США состоялся поединок абсолютного чемпиона суперсреднего веса (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса и бесспорного чемпиона первого среднего веса (69,8 кг) Джермелла Чарло. Бой прошел в весовой "Канело" за все его титулы.

Альварес по итогам поединка защитил пояса, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор поединка

В первом раунде боксеры сначала работали осторожно, а затем Альварес начал за счет своей мощи теснить противника к канатам.

Во втором раунде Альварес продолжил активно работать по корпусу оппонента и также отбивал его плечи. Чарло в ответ только пассивно защищался. В третьей трехминутке он начал выбрасывать джебы, но так и не смог помешать фавориту сближаться.

В пятом раунде Чарло наконец начал работать сериями и отметился хорошими попаданиями. Правда, Альваресу от этих пропущенных ударов было ни холодно, ни жарко.

Седьмой раунд запомнился первым нокдауном в поединке. Альварес попал правым прямым, затем выбросил апперкот, после которого Чарло опустился на колено.

В последующих раундах "Канело" продолжал избивать своего соперника. Но Чарло также нужно отметить за крепкую голову и корпус — нокаутировать его не смогли. Правда, в атаке он ничего не смог сделать.

После поединка судьи отдали победу Альваресу со счетом 119-108, 118-109 и 118-109.

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