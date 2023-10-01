Сауль Альварес впевнено переміг Чарло у поєдинку двох абсолютів

Альварес — Чарло. Фото: SHOWTIME Boxing

На T-Mobile Arena у Лас-Вегас, США відбувся поєдинок абсолютного чемпіона суперсередньої ваги (до 76,2 кг) мексиканця Сауля Альвареса та безперечного чемпіона першої середньої ваги (69,8 кг) Джермелла Чарло. Бій пройшов у ваговій "Канело" за всі його титули.

Альварес за підсумками поєдинку захистив пояси, повідомив портал Новини LIVE.

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Огляд поєдинку

У першому раунді боксери спочатку працювали обережно, а потім Альварес почав користуючись своєю потужністю тіснити противника до канатів.

У другому раунді Альварес продовжив активно працювати по корпусу опонента та також відбивав його плечі. Чарло у відповідь лише пасивно захищався. У третій трихвилинці претендент почав викидати джеби, але так і не зміг завадити фавориту наближатися.

У п'ятому раунді Чарло нарешті почав працювати серіями та відзначився хорошими влученнями. Щоправда, Альварес від цих пропущених ударів було ні холодно, ні жарко.

Сьомий раунд запам'ятався першим нокдауном у поєдинку. Альварес влучив правим прямим, потім викинув аперкот, після якого Чарло опустився на коліно.

У наступних раундах "Канело" продовжував бити свого суперника. Але Чарло також треба відзначити за міцну голову та корпус — нокаутувати його не змогли. Щоправда, в атаці він нічого не зміг вдіяти.

Після поєдинку судді віддали перемогу Альваресу з рахунком 119-108, 118-109 та 118-109.

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