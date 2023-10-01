Сауль Альварес впевнено переміг Чарло у поєдинку двох абсолютів
На T-Mobile Arena у Лас-Вегас, США відбувся поєдинок абсолютного чемпіона суперсередньої ваги (до 76,2 кг) мексиканця Сауля Альвареса та безперечного чемпіона першої середньої ваги (69,8 кг) Джермелла Чарло. Бій пройшов у ваговій "Канело" за всі його титули.
Альварес за підсумками поєдинку захистив пояси, повідомив портал Новини LIVE.
Big blows by @Canelo 👊 #CaneloCharlo pic.twitter.com/Zrgv6fjFgD- SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) October 1, 2023
Огляд поєдинку
У першому раунді боксери спочатку працювали обережно, а потім Альварес почав користуючись своєю потужністю тіснити противника до канатів.
У другому раунді Альварес продовжив активно працювати по корпусу опонента та також відбивав його плечі. Чарло у відповідь лише пасивно захищався. У третій трихвилинці претендент почав викидати джеби, але так і не зміг завадити фавориту наближатися.
У п'ятому раунді Чарло нарешті почав працювати серіями та відзначився хорошими влученнями. Щоправда, Альварес від цих пропущених ударів було ні холодно, ні жарко.
Сьомий раунд запам'ятався першим нокдауном у поєдинку. Альварес влучив правим прямим, потім викинув аперкот, після якого Чарло опустився на коліно.
У наступних раундах "Канело" продовжував бити свого суперника. Але Чарло також треба відзначити за міцну голову та корпус — нокаутувати його не змогли. Щоправда, в атаці він нічого не зміг вдіяти.
Після поєдинку судді віддали перемогу Альваресу з рахунком 119-108, 118-109 та 118-109.
Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.
Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.
"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу.
Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.
Довбик зробив заяву після перемоги у Ла-Лізі.