Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сауль Альварес впевнено переміг Чарло у поєдинку двох абсолютів arrow

Сауль Альварес впевнено переміг Чарло у поєдинку двох абсолютів

1 жовтня 2023 08:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сауль Альварес впевнено переміг Чарло у поєдинку двох абсолютів
Альварес — Чарло. Фото: SHOWTIME Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena у Лас-Вегас, США відбувся поєдинок абсолютного чемпіона суперсередньої ваги (до 76,2 кг) мексиканця Сауля Альвареса та безперечного чемпіона першої середньої ваги (69,8 кг) Джермелла Чарло. Бій пройшов у ваговій "Канело" за всі його титули.

Альварес за підсумками поєдинку захистив пояси, повідомив портал Новини LIVE.

Читайте також:

Огляд поєдинку

У першому раунді боксери спочатку працювали обережно, а потім Альварес почав користуючись своєю потужністю тіснити противника до канатів.

У другому раунді Альварес продовжив активно працювати по корпусу опонента та також відбивав його плечі. Чарло у відповідь лише пасивно захищався. У третій трихвилинці претендент почав викидати джеби, але так і не зміг завадити фавориту наближатися.

У п'ятому раунді Чарло нарешті почав працювати серіями та відзначився хорошими влученнями. Щоправда, Альварес від цих пропущених ударів було ні холодно, ні жарко.

Сьомий раунд запам'ятався першим нокдауном у поєдинку. Альварес влучив правим прямим, потім викинув аперкот, після якого Чарло опустився на коліно.

У наступних раундах "Канело" продовжував бити свого суперника. Але Чарло також треба відзначити за міцну голову та корпус — нокаутувати його не змогли. Щоправда, в атаці він нічого не зміг вдіяти.

Після поєдинку судді віддали перемогу Альваресу з рахунком 119-108, 118-109 та 118-109.

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.

"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу.

Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.

Довбик зробив заяву після перемоги у Ла-Лізі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз