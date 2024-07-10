Саутгейт рассказал, что поможет сборной Англии обыграть Нидерланды

Тренер Гарет Саутгейт во время подготовки сборной Англии к полуфиналу Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Сборная Англии сыграет с Нидерландами во втором полуфинале чемпионата Европы по футболу. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт знает, как добиться победы в сложном матче.

Наставник в интервью официальному сайту УЕФА заявил, что его команда прогрессирует по ходу Евро-2024.

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Гарет Саутгейт заверил в том, что сборная Англии уже стала сильнее по сравнению с первым матчем на турнире. Каждая победа положительно влияет на футболистов и добавляет им уверенности в собственных силах.

Джуд Беллингем во время тренировки. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Саутгейт сказал о матче с Нидерландами

Футболисты "трех львов" мечтают установить историческое достижение и впервые выйти в финал крупного турнира за пределами родной страны. Все игроки четко понимают, на что способны и как надо сыграть с Нидерландами, чтобы пройти дальше.

"Мы регулярно доходим до поздних стадий на крупных турнирах, и в итоге эта стабильность поможет нам завоевать желаемый трофей", — заявил наставник сборной Англии.

Саутгейт является самым успешным тренером в истории сборной Англии за последние 58 лет. Он регулярно выводит команду как минимум в полуфиналы крупных турниров. Наставник заявил, что самоотдача и четкое понимание, как противостоять сборной Нидерландов, станут козырями "трех львов" в полуфинале Евро-2024.

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