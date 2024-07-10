Саутгейт розповів, що допоможе збірній Англії обіграти Нідерланди

Тренер Гарет Саутгейт під час підготовки збірної Англії до півфіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Збірна Англії зіграє з Нідерландами у другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт знає, як здобути перемогу у складному матчі.

Наставник в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА заявив, що його команда прогресує під час Євро-2024.

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Гарет Саутгейт запевнив у тому, що збірна Англії вже стала більш сильною порівняно з першим матчем на турнірі. Кожна перемога позитивно впливає на футболістів та додає їм впевненості у власних силах.

Джуд Беллінгем під час тренування. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Саутгейт сказав про матч із Нідерландами

Футболісти "трьох левів" мріють встановити історичне досягнення та вперше вийти у фінал великого турніру за межами рідної країни. Усі гравці чітко розуміють, на що здатні та як треба зіграти з Нідерландами, щоб пройти далі.

"Ми регулярно доходимо до пізніх стадій на великих турнірах, і в результаті ця стабільність допоможе нам здобути бажаний трофей", — заявив наставник збірної Англії.

Саутгейт є найуспішнішим тренером в історії збірної Англії за останні 58 років. Він регулярно виводить команду як мінімум у півфінали великих турнірів. Наставник заявив, що самовіддача та чітке розуміння, як протистояти збірній Нідерландів, стануть козирями "трьох левів" у півфіналі Євро-2024.

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