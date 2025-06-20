Спортивный журналист Стадниченко задержан СБУ за прокремлевские призывы

СБУ задержала известного спортивного журналиста — детали
Спортивный журналист с многолетним стажем Кирилл Стадниченко оказался обвиненным в распространении российской пропаганды. Он был задержан Службой Безопасности Украины.
Стадниченко работал в ведущих украинских СМИ с 1992 года и даже освещал Олимпийские игры в Париже в 2024 году, сообщает "Трибуна".
В соцсетях и телеграм‑каналах Кирилл Стадниченко призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева, оправдывая агрессию РФ. Сейчас он находится под стражей.
Что известно о деле Стадниченко
Следователи СБУ предъявили задержанному обвинения по статьям подозрения: препятствование деятельности ВСУ, оправдание войны, пропаганда агрессии, призывы к насильственному изменению власти и подрыв территориальной целостности.
Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержание спортсмена-журналиста вызвало резонанс в медийном и спортивном сообществе.
Стадниченко начал свою карьеру в "Спортивной газете", работал в УНИАН, "Телеграфе", "Чемпионе" и "Экономических вестях". В 2024 году освещал Олимпиаду в Париже.
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