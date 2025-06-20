Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт СБУ задержала известного спортивного журналиста — детали

СБУ задержала известного спортивного журналиста — детали

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 17:35
Спортивный журналист Стадниченко задержан СБУ за прокремлевские призывы
Кирилл Стадниченко на Олимпийских играх. Фото: Facebook
Ключові моменти Что известно о деле Стадниченко

Спортивный журналист с многолетним стажем Кирилл Стадниченко оказался обвиненным в распространении российской пропаганды. Он был задержан Службой Безопасности Украины. 

Стадниченко работал в ведущих украинских СМИ с 1992 года и даже освещал Олимпийские игры в Париже в 2024 году, сообщает "Трибуна". 

Реклама
Читайте также:

В соцсетях и телеграм‑каналах Кирилл Стадниченко призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева, оправдывая агрессию РФ. Сейчас он находится под стражей. 

Кирилл Стадниченко
Комментарии Кирилла Стадниченко. Фото: скриншот Telegram

Что известно о деле Стадниченко

Следователи СБУ предъявили задержанному обвинения по статьям подозрения: препятствование деятельности ВСУ, оправдание войны, пропаганда агрессии, призывы к насильственному изменению власти и подрыв территориальной целостности.

Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержание спортсмена-журналиста вызвало резонанс в медийном и спортивном сообществе. 

Кирилл Стадниченко
Что писал Стадниченко в соцсетях. Фото: скриншот Telegram

Стадниченко начал свою карьеру в "Спортивной газете", работал в УНИАН, "Телеграфе", "Чемпионе" и "Экономических вестях". В 2024 году освещал Олимпиаду в Париже.  

Напомним, бывший голкипер "Динамо" Георгий Бущан заинтересовал французский клуб и может уехать из Саудовской Аравии. 

"Ливерпуль" приготовил беспрецедентное предложение ради перехода результативного форварда. 

Николай Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо", им интересуются в топ-чемпионатах Европы. 

У Андрея Шевченко появилось срочное дело в США, глава УАФ поделился деталями поездки. 

СБУ спорт пропаганда война в Украине Кирилл Стадниченко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации