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Головна Спорт СБУ затримала відомого спортивного журналіста — деталі

СБУ затримала відомого спортивного журналіста — деталі

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Дата публікації: 20 червня 2025 17:35
Спортивного журналіста Стадніченка затримала СБУ за прокремлівські заклики
Кирило Стадніченко на Олімпійських іграх. Фото: Facebook
Ключові моменти Що відомо про справу Стадніченка

Спортивний журналіст із багаторічним стажем Кирило Стадніченко виявився звинуваченим у поширенні російської пропаганди. Він був затриманий Службою Безпеки України.

Стадніченко працював у провідних українських ЗМІ з 1992 року і навіть висвітлював Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, повідомляє "Трибуна".

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У соцмережах і телеграм-каналах Кирило Стадніченко закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва, виправдовуючи агресію РФ. Зараз він перебуває під вартою.

Кирилл Стадниченко
Коментарі Кирила Стадніченка. Фото: скріншот Telegram

Що відомо про справу Стадніченка

Слідчі СБУ висунули затриманому обвинувачення за статтями підозри: перешкоджання діяльності ЗСУ, виправдання війни, пропаганда агресії, заклики до насильницької зміни влади та підрив територіальної цілісності.

Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затримання спортсмена-журналіста викликало резонанс у медійній та спортивній спільноті.

Кирилл Стадниченко
Що писав Стадніченко в соцмережах. Фото: скріншот Telegram

Стадніченко розпочав свою кар'єру у "Спортивній газеті", працював в УНІАН, "Телеграфі", "Чемпіоні" та "Економічних вістях". У 2024 році висвітлював Олімпіаду в Парижі.

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СБУ спорт пропаганда війна в Україні Кирило Стадніченко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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