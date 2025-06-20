Спортивного журналіста Стадніченка затримала СБУ за прокремлівські заклики

СБУ затримала відомого спортивного журналіста — деталі
Спортивний журналіст із багаторічним стажем Кирило Стадніченко виявився звинуваченим у поширенні російської пропаганди. Він був затриманий Службою Безпеки України.
Стадніченко працював у провідних українських ЗМІ з 1992 року і навіть висвітлював Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, повідомляє "Трибуна".
У соцмережах і телеграм-каналах Кирило Стадніченко закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва, виправдовуючи агресію РФ. Зараз він перебуває під вартою.
Що відомо про справу Стадніченка
Слідчі СБУ висунули затриманому обвинувачення за статтями підозри: перешкоджання діяльності ЗСУ, виправдання війни, пропаганда агресії, заклики до насильницької зміни влади та підрив територіальної цілісності.
Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затримання спортсмена-журналіста викликало резонанс у медійній та спортивній спільноті.
Стадніченко розпочав свою кар'єру у "Спортивній газеті", працював в УНІАН, "Телеграфі", "Чемпіоні" та "Економічних вістях". У 2024 році висвітлював Олімпіаду в Парижі.
Нагадаємо, колишній голкіпер "Динамо" Георгій Бущан зацікавив французький клуб та може виїхати із Саудівської Аравії.
"Ліверпуль" приготував безпрецедентну пропозицію заради переходу результативного форварда.
Микола Шапаренко готується до трансферу з "Динамо", ним цікавляться в топ-чемпіонатах Європи.
У Андрія Шевченка з'явилася термінова справа в США, глава УАФ поділився деталями поїздки.
Читайте Новини.LIVE!