Брайан Себальос перешел из Динамо в клуб МЛС Нью-Ингленд Революшн

Себальос после Динамо перешел за солидную сумму в клуб МЛС
Колумбийский центральный защитник Брайан Себальос после того, как с ним попрощались в "Динамо", недолго оставался без команды. Игрок перебрался в МЛС.
О переходе сообщил новый футбольный клуб колумбийца.
¡Bienvenido, 𝑩𝒓𝒂𝒚𝒂𝒏 𝑪𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔! 🇨🇴— New England Revolution (@NERevolution) December 13, 2024
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Где будет играть Себальос
Известно, что Себальос стал футболистом американского клуба "Нью-Ингленд Революшн".
По данным Transfermarkt.com, "Нью-Ингленд Революшн" заплатили бразильской "Форталезе" за футболиста 1,7 миллиона евро.
В летнее трансферное окно Себальос на правах аренды до конца года перешел в киевское "Динамо".
В киевском клубе Себальос провел четыре матча, в которых забил один мяч. С футболистом решили не продолжать сотрудничество, поскольку он очень травматичен.
С американским клубом Себальос подписал контракт на три года с опцией продления еще год. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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