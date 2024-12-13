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Себальос после Динамо перешел за солидную сумму в клуб МЛС

13 декабря 2024 20:24
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Брайан Себальос перешел из Динамо в клуб МЛС Нью-Ингленд Революшн
Даниэль Себальос. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Колумбийский центральный защитник Брайан Себальос после того, как с ним попрощались в "Динамо", недолго оставался без команды. Игрок перебрался в МЛС.

О переходе сообщил новый футбольный клуб колумбийца.

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Известно, что Себальос стал футболистом американского клуба "Нью-Ингленд Революшн".

По данным Transfermarkt.com, "Нью-Ингленд Революшн" заплатили бразильской "Форталезе" за футболиста 1,7 миллиона евро.

В летнее трансферное окно Себальос на правах аренды до конца года перешел в киевское "Динамо".

В киевском клубе Себальос провел четыре матча, в которых забил один мяч. С футболистом решили не продолжать сотрудничество, поскольку он очень травматичен.

С американским клубом Себальос подписал контракт на три года с опцией продления еще год. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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футбол Динамо Футбол трансферы лига МЛС Брайан Себальос

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