Брайан Себальос перейшов з Динамо в клуб МЛС Нью-Інґленд Революшн

Даніель Себальос. Фото: "Динамо" Київ

Колумбійський центральний захисник Брайан Себальос після того, як з ним попрощались в "Динамо", не довго залишався без команди. Гравець перебрався в МЛС.

Про перехід повідомив новий футбольний клуб колумбійця.

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Наразі відомо, що Себальос став футболістом американського клубу "Нью-Інґленд Революшн".

За даними Transfermarkt.com, "Нью-Інґленд Революшн" заплатили бразильській "Форталезі" за футболіста 1,7 мільйона євро.

В літнє трансферне вікно Себальос на правах оренди до кінця року перейшов до київського "Динамо".

В київському клубі Себальос провів чотири матчі, в яких забив один м’яч. З футболістом вирішили не продовжувати співпрацю, оскільки він дуже травматичний.

З американським клубом Себальос підписав контракт три роки з опцією продовження ще на рік. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 800 тисяч євро.

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