Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Себальос після Динамо перейшов за солідну суму в клуб МЛС arrow

Себальос після Динамо перейшов за солідну суму в клуб МЛС

13 грудня 2024 20:24
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Брайан Себальос перейшов з Динамо в клуб МЛС Нью-Інґленд Революшн
Даніель Себальос. Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колумбійський центральний захисник Брайан Себальос після того, як з ним попрощались в "Динамо", не довго залишався без команди. Гравець перебрався в МЛС.

Про перехід повідомив новий футбольний клуб колумбійця.

Читайте також:

Де гратиме Себальос

Наразі відомо, що Себальос став футболістом американського клубу "Нью-Інґленд Революшн".

За даними Transfermarkt.com, "Нью-Інґленд Революшн" заплатили бразильській "Форталезі" за футболіста 1,7 мільйона євро.

В літнє трансферне вікно Себальос на правах оренди до кінця року перейшов до київського "Динамо".

В київському клубі Себальос провів чотири матчі, в яких забив один м’яч. З футболістом вирішили не продовжувати співпрацю, оскільки він дуже травматичний.

З американським клубом Себальос підписав контракт три роки з опцією продовження ще на рік. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 800 тисяч євро.

Нагадаємо, збірна України отримала трьох суперників в кваліфікації на ЧС-2026.

Відомий іспанський тренер Хосеп Гвардіола має певні проблеми зі здоров'ям, про які неохоче розповів.

Рекорд українського шахіста Пономарьова не змогли побити — відомо, про що йде мова.

Прапор терористичної організації "ДНР" вивісили іспанські фанати під час матчу Ліги Європи з "Динамо".

футбол Динамо Футбол трансфери ліга МЛС Брайан Себальос

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:48 Колишнього футболіста збірної України затримали представники ТЦК

21:34 ВАКС взяв під варту ексголову суду Львівщини

21:34 Чи корисний магній для людини і як правильно його приймати

21:23 У Херсоні пролунали вибухи

21:21 Виплати ВПО 2024 — кому з українців нададуть нову допомогу

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

21:20 У NYT припустили, коли закінчиться війна в Україні

21:13 Чоловік намагався допомогти переправнику ухилянтів — вирок суду

21:12 Як завтра будуть відключати світло у Києві — нові графіки ДТЕК

21:06 Ситуація непроста — у ДТЕК пояснили, що відбувається зі світлом

21:06 Зеленський закликав партнерів зупинити удари РФ — відеозвернення

21:48 Колишнього футболіста збірної України затримали представники ТЦК

21:34 ВАКС взяв під варту ексголову суду Львівщини

21:34 Чи корисний магній для людини і як правильно його приймати

21:23 У Херсоні пролунали вибухи

21:21 Виплати ВПО 2024 — кому з українців нададуть нову допомогу

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

21:20 У NYT припустили, коли закінчиться війна в Україні

21:13 Чоловік намагався допомогти переправнику ухилянтів — вирок суду

21:12 Як завтра будуть відключати світло у Києві — нові графіки ДТЕК

21:06 Ситуація непроста — у ДТЕК пояснили, що відбувається зі світлом

21:06 Зеленський закликав партнерів зупинити удари РФ — відеозвернення

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям