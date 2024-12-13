Брайан Себальос перейшов з Динамо в клуб МЛС Нью-Інґленд Революшн

Себальос після Динамо перейшов за солідну суму в клуб МЛС
Колумбійський центральний захисник Брайан Себальос після того, як з ним попрощались в "Динамо", не довго залишався без команди. Гравець перебрався в МЛС.
Про перехід повідомив новий футбольний клуб колумбійця.
¡Bienvenido, 𝑩𝒓𝒂𝒚𝒂𝒏 𝑪𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔! 🇨🇴— New England Revolution (@NERevolution) December 13, 2024
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Де гратиме Себальос
Наразі відомо, що Себальос став футболістом американського клубу "Нью-Інґленд Революшн".
За даними Transfermarkt.com, "Нью-Інґленд Революшн" заплатили бразильській "Форталезі" за футболіста 1,7 мільйона євро.
В літнє трансферне вікно Себальос на правах оренди до кінця року перейшов до київського "Динамо".
В київському клубі Себальос провів чотири матчі, в яких забив один м’яч. З футболістом вирішили не продовжувати співпрацю, оскільки він дуже травматичний.
З американським клубом Себальос підписав контракт три роки з опцією продовження ще на рік. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 800 тисяч євро.
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