Селезнев назвал самого сильного тренера в Украине

Евгений Селезнев на встрече с журналистами. Фото: Новини.LIVE

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о чемпионской гонке в УПЛ. Эксперт скептично настроен по поводу шансов одной из команд на титул.

Селезнев похвалил тренера "Александрии", сообщает YouTube-канал "Футбол 360".

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Евгений Селезнев ждет бескомпромиссную борьбу в оставшихся матчах сезона чемпионата Украины по футболу. Экс-футболист считает шансы "Александрии" на титул ниже, чем у конкурентов. Эксперт объясняет это тем, что скамейка запасных "Динамо" и "Шахтера" гораздо длиннее, чем у "Александрии".

Руслан Ротань общается с журналистами. Фото: УНИАН

Лучший тренер в Украине

При этом Евгений Селезнев напомнил, что претендент на титул уже сыграл с "Динамо" и "Шахтером". Дальше все будет зависеть от этих трех команд. "Александрия" обязательно даст бой грандам Премьер-лиги.

Одной из причин уверенной игры скромной команды в этом сезоне Селезнев считает персону главного тренера "Александрии". Эксперт считает Руслана Ротаня лучшим украинским тренером.

"Мне повезло играть с этим парнем, а теперь смотрю, что он сделал в "Александрии". У футбола, в который играет эта команда, большое будущее, несмотря на относительно небольшой бюджет. Тренер проделал фантастическую работу", — заявил Селезнев.

"Александрия" отстает от "Динамо" на 4 очка после 21 матча.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может перейти в другой клуб УПЛ.

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