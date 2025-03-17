Селезньов назвав найсильнішого тренера в Україні

Селезньов дав несподіваний прогноз на чемпіона УПЛ
Колишній форвард збірної України Євген Селезньов поділився думкою про чемпіонські перегони в УПЛ. Експерт скептично налаштований щодо шансів однієї з команд на титул.
Селезньов похвалив тренера "Олександрії", повідомляє YouTube-канал "Футбол 360".
Євген Селезньов чекає на безкомпромісну боротьбу в матчах сезону чемпіонату України з футболу, що залишилися. Ексфутболіст вважає шанси "Олександрії" на титул нижчими, ніж у конкурентів. Експерт пояснює це тим, що лава запасних "Динамо" і "Шахтаря" набагато довша, ніж у "Олександрії".
Найкращий тренер в Україні
При цьому Євген Селезньов нагадав, що претендент на титул уже зіграв із "Динамо" і "Шахтарем". Далі все залежатиме від цих трьох команд. "Олександрія" обов'язково дасть бій грандам Прем'єр-ліги.
Однією з причин впевненої гри скромної команди в цьому сезоні Селезньов вважає персону головного тренера "Олександрії". Експерт вважає Руслана Ротаня найкращим українським тренером.
"Мені пощастило грати з цим хлопцем, а тепер дивлюся, що він зробив в "Олександрії". У футболу, в який грає ця команда, велике майбутнє, попри відносно невеликий бюджет. Тренер виконав фантастичну роботу", — заявив Селезньов.
"Олександрія" відстає від "Динамо" на 4 очки після 21 матчу.
Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку може перейти в інший клуб УПЛ.
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