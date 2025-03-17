Селезньов назвав найсильнішого тренера в Україні

Євген Селезньов на зустрічі з журналістами. Фото: Новини.LIVE

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов поділився думкою про чемпіонські перегони в УПЛ. Експерт скептично налаштований щодо шансів однієї з команд на титул.

Селезньов похвалив тренера "Олександрії", повідомляє YouTube-канал "Футбол 360".

Читайте також:

Євген Селезньов чекає на безкомпромісну боротьбу в матчах сезону чемпіонату України з футболу, що залишилися. Ексфутболіст вважає шанси "Олександрії" на титул нижчими, ніж у конкурентів. Експерт пояснює це тим, що лава запасних "Динамо" і "Шахтаря" набагато довша, ніж у "Олександрії".

Руслан Ротань спілкується з журналістами. Фото: УНІАН

Найкращий тренер в Україні

При цьому Євген Селезньов нагадав, що претендент на титул уже зіграв із "Динамо" і "Шахтарем". Далі все залежатиме від цих трьох команд. "Олександрія" обов'язково дасть бій грандам Прем'єр-ліги.

Однією з причин впевненої гри скромної команди в цьому сезоні Селезньов вважає персону головного тренера "Олександрії". Експерт вважає Руслана Ротаня найкращим українським тренером.

"Мені пощастило грати з цим хлопцем, а тепер дивлюся, що він зробив в "Олександрії". У футболу, в який грає ця команда, велике майбутнє, попри відносно невеликий бюджет. Тренер виконав фантастичну роботу", — заявив Селезньов.

"Олександрія" відстає від "Динамо" на 4 очки після 21 матчу.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку може перейти в інший клуб УПЛ.

Мюнхенська "Баварія" серйозно зацікавилася одним із найкращих футболістів збірної України.

Власник ФК "Інгулець" придумав новий спосіб навести дисципліну в команді.

Колишній тренер дортмундської "Боруссії" може очолити одну з найкращих команд чемпіонату України.