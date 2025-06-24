Скандал во Франции: Лион понизили в классе из-за финансовых нарушений

Игроки "Лиона". Фото: "Лион"

В чемпионате Франции по футболу произошла нестандартная ситуация. Один из самых популярных клубов понизили в классе.

Под санкции попал "Лион", который является семикратным чемпионом Франции, сообщил портал L'Équipe.

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"Лион" наказали, но есть шанс на апелляцию

Финансовый надзорный орган французского футбола (DNCG) вынес предварительное решение о понижении клуба в классе из-за финансовых нарушений.

"Лиону" предоставили время для исправления ситуации, но 24 июня 2025 года орган подтвердил введение санкций в силу. Причиной стали долги клуба, которые, выросли с 458 до 508 миллионов евро за финансовый 2023/24 год.

Владелец пытался убедить DNCG в улучшении финансового состояния, в частности через продажу доли в английском "Кристал Пэлас" и женской команды "Лиона", а также трансферы игроков, таких как Раян Шерки в "Манчестер Сити" за 42,5 млн евро. Однако, этого было недостаточно.

"Лион" занял шестое место в Лиге 1 в сезоне 2024/25, получив путевку в Лигу Европы, но не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, что могло бы частично покрыть долги.

Клуб имеет право обжаловать решение DNCG, и, по словам владельцев, они планируют подать апелляцию.

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