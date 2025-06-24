Скандал у Франції: Ліон понизили в класі через фінансові порушення

Гравці "Ліона". Фото: "Ліон"

У чемпіонаті Франції з футболу сталася нестандартна ситуація. Один із найбільш популярних клубів понизили в класі.

Під санкції потрапив "Ліон", який є семиразовим чемпіоном Франції, повідомив портал L’Équipe.

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"Ліон" покарали, але є шанс на апеляцію

Фінансовий наглядовий орган французького футболу (DNCG) виніс попереднє рішення про пониження клубу в класі через фінансові порушення.

"Ліону" надали час для виправлення ситуації, але 24 червня 2025 року орган підтвердив введення санкцій в силу. Причиною стали борги клубу, які зросли з 458 до 508 мільйонів євро за фінансовий 2023/24 рік.

Власник намагався переконати DNCG у покращенні фінансового стану, зокрема через продаж частки в англійському "Крістал Пелас" та жіночої команди "Ліона", а також трансфери гравців, таких як Ра'ян Шеркі до "Манчестер Сіті" за 42,5 млн євро. Однак, цього було недостатньо.

"Ліон" посів шосте місце в Лізі 1 у сезоні 2024/25, здобувши путівку до Ліги Європи, але не зміг кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, що могло б частково покрити борги.

Клуб має право оскаржити рішення DNCG, і, за словами власників, вони планують подати апеляцію.

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