Хассан выиграла марафон на последних метрах на Олимпиаде-2024

Сифан Хассан во время финиша. Фото: Reuters/Lisa Leutner

В последний день Олимпиады в Париже определилась победительница женской дистанции в марафоне. Ею стала спортсменка из Нидерландов Сифан Хассан.

Она сумела опередить главную конкурентку на финише дистанции, сообщает портал Новини.LIVE.

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Интрига в женском марафоне сохранялась до самых последних метров дистанции. Сифан Хассан и Тигист Ассефа соперничали друг с другом со старта и до финишной ленты. В итоге победу с преимуществом в три секунды праздновала спортсменка из Нидерландов.

Сифан Хассан празднует победу. Фото: Reuters/Lisa Leutner

Третья медаль для Хассан в Париже

На финише 31-летняя победительница марафона продемонстрировала рекордное время на Олимпийских играх. На дистанции она несколько раз пропускала соперниц вперед, но в итоге обгоняла их и сумела финишировать первой.

Для Сифан Хассан это уже третья медаль на Олимпиаде-2024. Спортсменка, которая родилась в Эфиопии, но выступает за Нидерланды, завоевала две "бронзы": в беге на 5 000 и на 10 000 метров.

Олимпиада-2024.

Марафон. Женщины.

Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22:55 (олимпийский рекорд) Тигист Ассефа (Эфиопия) — 2:22:58 Хеллен Обири (Кения) — 2:23:10 (личный рекорд).

Награждение победительницы пройдет во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

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