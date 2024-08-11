Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сенсация на Олимпиаде-2024 — Хассан выиграла марафон на последних метрах arrow

Сенсация на Олимпиаде-2024 — Хассан выиграла марафон на последних метрах

11 августа 2024 12:34
Валерий Ковалевич - Редактор
Хассан выиграла марафон на последних метрах на Олимпиаде-2024
Сифан Хассан во время финиша. Фото: Reuters/Lisa Leutner
Валерий Ковалевич - Редактор

В последний день Олимпиады в Париже определилась победительница женской дистанции в марафоне. Ею стала спортсменка из Нидерландов Сифан Хассан.

Она сумела опередить главную конкурентку на финише дистанции, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Интрига в женском марафоне сохранялась до самых последних метров дистанции. Сифан Хассан и Тигист Ассефа соперничали друг с другом со старта и до финишной ленты. В итоге победу с преимуществом в три секунды праздновала спортсменка из Нидерландов. 

Сифан Хассан
Сифан Хассан празднует победу. Фото: Reuters/Lisa Leutner

Третья медаль для Хассан в Париже

На финише 31-летняя победительница марафона продемонстрировала рекордное время на Олимпийских играх. На дистанции она несколько раз пропускала соперниц вперед, но в итоге обгоняла их и сумела финишировать первой. 

Для Сифан Хассан это уже третья медаль на Олимпиаде-2024. Спортсменка, которая родилась в Эфиопии, но выступает за Нидерланды, завоевала две "бронзы": в беге на 5 000 и на 10 000 метров. 

Олимпиада-2024. 

Марафон. Женщины. 

  1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22:55 (олимпийский рекорд)
  2. Тигист Ассефа (Эфиопия) — 2:22:58
  3. Хеллен Обири (Кения) — 2:23:10 (личный рекорд). 

Награждение победительницы пройдет во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже. 

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024. 

Дерюгина объяснила неудачи украинских гимнасток на Олимпиаде-2024. 

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения. 

"Динамо" отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб. 

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения. 

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 бег марафон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:47 Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

13:36 Украина окажется между двумя циклонами — народный синоптик Диденко объяснила, как изменится погода

13:26 Дорощук объяснил, как ему удалось установить новый рекорд на Олимпиаде-2024

13:20 Метеозависимых будет преследовать плохое самочувствие — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:13 Обжалование решения ВВК — что делать одесситам, не согласным с медицинскими выводами

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:08 В Украине отменят прожиточный минимум — какие изменения ждут украинцев

13:01 Зеленский заявил, что Россия атаковала этой ночью Киевскую область ракетой из КНДР

13:01 Мчедлидзе последним из украинцев будет бороться за медаль на Олимпиаде-2024

12:34 Армию РФ в Курской области усилили подкреплениями из прифронтовых районов в Украине, — ISW

12:34 Полиция сообщила детали смертельного ДТП на трассе Киев — Одесса

13:47 Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

13:36 Украина окажется между двумя циклонами — народный синоптик Диденко объяснила, как изменится погода

13:26 Дорощук объяснил, как ему удалось установить новый рекорд на Олимпиаде-2024

13:20 Метеозависимых будет преследовать плохое самочувствие — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:13 Обжалование решения ВВК — что делать одесситам, не согласным с медицинскими выводами

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:08 В Украине отменят прожиточный минимум — какие изменения ждут украинцев

13:01 Зеленский заявил, что Россия атаковала этой ночью Киевскую область ракетой из КНДР

13:01 Мчедлидзе последним из украинцев будет бороться за медаль на Олимпиаде-2024

12:34 Армию РФ в Курской области усилили подкреплениями из прифронтовых районов в Украине, — ISW

12:34 Полиция сообщила детали смертельного ДТП на трассе Киев — Одесса

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут