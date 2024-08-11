Хассан выиграла марафон на последних метрах на Олимпиаде-2024

Сенсация на Олимпиаде-2024 — Хассан выиграла марафон на последних метрах
В последний день Олимпиады в Париже определилась победительница женской дистанции в марафоне. Ею стала спортсменка из Нидерландов Сифан Хассан.
Она сумела опередить главную конкурентку на финише дистанции, сообщает портал Новини.LIVE.
Интрига в женском марафоне сохранялась до самых последних метров дистанции. Сифан Хассан и Тигист Ассефа соперничали друг с другом со старта и до финишной ленты. В итоге победу с преимуществом в три секунды праздновала спортсменка из Нидерландов.
Третья медаль для Хассан в Париже
На финише 31-летняя победительница марафона продемонстрировала рекордное время на Олимпийских играх. На дистанции она несколько раз пропускала соперниц вперед, но в итоге обгоняла их и сумела финишировать первой.
Для Сифан Хассан это уже третья медаль на Олимпиаде-2024. Спортсменка, которая родилась в Эфиопии, но выступает за Нидерланды, завоевала две "бронзы": в беге на 5 000 и на 10 000 метров.
Олимпиада-2024.
Марафон. Женщины.
- Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22:55 (олимпийский рекорд)
- Тигист Ассефа (Эфиопия) — 2:22:58
- Хеллен Обири (Кения) — 2:23:10 (личный рекорд).
Награждение победительницы пройдет во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже.
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