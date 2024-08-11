Хассан виграла марафон на останніх метрах на Олімпіаді-2024

Сіфан Хассан під час фінішу. Фото: Reuters/Lisa Leutner

В останній день Олімпіади у Парижі визначилася переможниця жіночої дистанції у марафоні. Нею стала спортсменка з Нідерландів Сіфан Хассан.

Вона зуміла випередити головну конкурентку на фініші дистанції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Інтрига в жіночому марафоні зберігалася до останніх метрів дистанції. Сіфан Хассан та Тігіст Ассефа змагалися один з одним зі старту і до фінішної стрічки. У результаті перемогу з перевагою у три секунди святкувала спортсменка з Нідерландів.

Сіфан Хассан святкує перемогу. Фото: Reuters/Lisa Leutner

Третя медаль для Хассан у Парижі

На фініші 31-річна переможниця марафону продемонструвала рекордний час на Олімпійських іграх. На дистанції вона декілька разів пропускала суперниць уперед, але зрештою обганяла їх і зуміла фінішувати першою.

Для Сіфан Хассан це вже третя медаль на Олімпіаді-2024. Спортсменка, яка народилася в Ефіопії, але виступає за Нідерланди, виборола дві "бронзи": у бігу на 5 000 та на 10 000 метрів.

Олімпіада-2024.

Марафон. Жінки.

Сіфан Хассан (Нідерланди) — 2:22:55 (олімпійський рекорд) Тігіст Ассефа (Ефіопія) — 2:22:58 Хеллен Обірі (Кенія) — 2:23:10 (особистий рекорд).

Нагородження переможниці відбудеться під час церемонії закриття Олімпіади у Парижі.

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