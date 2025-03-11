Верес разгромил Полесье в матче УПЛ — счет и все детали

Игроки "Вереса" перед матчем. Фото: instagram.com/veres.club

В чемпионате Украины по футболу продолжается очередной тур. Он уже стал богатым на сенсации.

Ровенский "Верес" разгромил житомирское "Полесье" со счетом 5:1, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Гости считались фаворитами перед матчем. Но в итоге ничего не смогли поделать против команды соперника.

"Верес" против "Полесья"

Ровенский клуб достаточно быстро открыл счет, на 13-й минуте отличился Руслан Степанюк.

Через 20 минут "Полесью" удалось его сравнять, очередной мяч забил Факундо Батиста.

В конце тайма Степанюк сделал дубль. Таким образом, команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу хозяев.

Во втором тайме на поле была, по сути, только одна команда. На 56-й минуте Дахновский с передачи Степанюка забил третий мяч в ворота "Полесья".

На 65-й минуте Гайдучик с передачи Дахновского сделал счет разгромным. Финальную точку поставил Шевченко, который отличился на 88-й минуте.

"Верес" — "Полесье" — 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 — Батиста, 33

"Верес": Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Дахновский, Луан, Степанюк, Гайдучик

"Полесье": Волынец, Майсурадзе (Лукас Тейлор, 69), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Битон, Андриевский (Йосефи, 69), Гуцуляк, Крушинский, Батиста

Напомним, "Александрия" усилила состав чемпионом мира и опытным игроком "Динамо".

Киевское "Динамо" может уволить Александра Шовковского, если киевляне не выиграют чемпионство.

Виталий Буяльский может покинуть "Динамо" и переехать в зарубежный клуб.

Игорь Цыганик высказал предположение, почему в Англии засекретили дело о допинге Михаила Мудрика.