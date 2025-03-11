Верес розгромив Полісся в матчі УПЛ — рахунок та всі деталі

Гравці "Вереса" перед матчем. Фото: instagram.com/veres.club

У чемпіонаті України з футболу триває черговий тур. Він вже став багатим на сенсації.

Рівненський "Верес" розгромив житомирське "Полісся" з рахунком 5:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Верес" проти "Полісся"

Рівненський клуб досить швидко відкрив рахунок, на 13 хвилині відзначився Руслан Степанюк.

Через 20 хвилин "Полісся" вдалося його зрівняти, черговий м'яч забив Факундо Батіста.

Наприкінці тайму Степанюк зробив дубль. Таким чином, команди пішли на перерву за рахунку 2:1 на користь господарів.

У другому таймі на полі була, по суті, лише одна команда. На 56 хвилині Дахновський з передачі Степанюка забив третій м'яч в ворота "Полісся".

На 65 хвилині Гайдучик з передачі Дахновського зробив рахунок розгромним. Фінальну крапку поставив Шевченко, який відзначився на 88 хвилині.

"Верес" — "Полісся" — 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 — Батіста, 33

"Верес": Кожухар, Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатін, Дахновський, Луан, Степанюк, Гайдучик

"Полісся": Волинець, Майсурадзе (Лукас Тейлор, 69), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко, Бабенко, Бітон, Андрієвський (Йосефі, 69), Гуцуляк, Крушинський, Батіста

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