Довбик может сменить Рому на другой итальянский клуб — что известно

Сенсация из Италии — Довбик может пойти на обмен
В итальянской "Роме" уже размышляют о составе на следующий сезон. Одним из кандидатов "на выход" является украинец.
Форвард "Ромы" Артем Довбик может стать частью сделки с "Интером", пишет AsRomaLive.it.
В клубе начали рассматривать кадровые вопросы после вылета из Лиги Европы. Кроме Довбика, "Рома" может также лишиться еще нескольких игроков.
Довбик и "Интер"
В СМИ отмечают, что Артем Довбик показывает нестабильную игру в этом сезоне. Поэтому появились слухи, что украинец может стать частью трансферного соглашения с другим итальянским клубом — миланским "Интером",
Речь идет об обмене. Довбика могут обменять на полузащитника "Интера" Давиде Фраттези. Этот игрок начинал карьеру именно в "Роме", а сейчас не имеет стабильного места в основе миланского клуба.
Кроме Довбика, из клуба также могут уйти центральный защитник Матс Хуммельс и полузащитник Куадио Коне.
В этом сезоне Артем Довбик сыграл за "Рому" 37 поединков, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, сборная Украины вместе с Довбиком уже 20 марта сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.
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