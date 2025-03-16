Довбик может сменить Рому на другой итальянский клуб — что известно

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В итальянской "Роме" уже размышляют о составе на следующий сезон. Одним из кандидатов "на выход" является украинец.

Форвард "Ромы" Артем Довбик может стать частью сделки с "Интером", пишет AsRomaLive.it.

Читайте также:

В клубе начали рассматривать кадровые вопросы после вылета из Лиги Европы. Кроме Довбика, "Рома" может также лишиться еще нескольких игроков.

Довбик и "Интер"

В СМИ отмечают, что Артем Довбик показывает нестабильную игру в этом сезоне. Поэтому появились слухи, что украинец может стать частью трансферного соглашения с другим итальянским клубом — миланским "Интером",

Речь идет об обмене. Довбика могут обменять на полузащитника "Интера" Давиде Фраттези. Этот игрок начинал карьеру именно в "Роме", а сейчас не имеет стабильного места в основе миланского клуба.

Кроме Довбика, из клуба также могут уйти центральный защитник Матс Хуммельс и полузащитник Куадио Коне.

В этом сезоне Артем Довбик сыграл за "Рому" 37 поединков, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, сборная Украины вместе с Довбиком уже 20 марта сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев ответил, продлит ли контракт со столичным клубом.

Российская теннисистка прокомментировала успешную игру против украинки Элины Свитолиной на турнире в США.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед перешла в футбол, подписав свой первый профессиональный контракт.