Довбик може змінити Рому на інший італійський клуб — що відомо

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

У італійській "Ромі" вже розмірковують щодо складу на наступний сезон. Одним із кандидатів "на вихід" є українець.

Форвард "Роми" Артем Довбик може стати частиною угоди з "Інтером", пише AsRomaLive.it.

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Довбик та "Інтер"

У ЗМІ зазначають, що Артем Довбик показує нестабільну гру цього сезону. Тому з'явились чутки, що українець може стати частиною трансферної угоди з іншим італійським клубом — міланським "Інтером",

Мова йде про обмін. Довбика можуть обміняти на півзахисника "Інтера" Давіде Фраттезі. Цей гравець розпочинав кар'єру саме в "Ромі", а зараз не має стабільного місця в основі міланського клубу.

Окрім Довбика, з клубу також можуть піти центральний захисник Матс Гуммельс та півзахисник Куадіо Коне.

Цього сезону Артем Довбик зіграв за "Рому" 37 поєдинків, у яких забив 14 годів та віддав чотири результативні передачі.

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