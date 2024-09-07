Хосе Сепеда победил Ивана Редкача техническим нокаутом во втором раунде

Сепеда нокаутировал Редкача. Фото: скриншот

В Pechanga Resort & Casino, Темекула, США состоялось боксерское шоу. В главном поединк мексиканский суперлегковес Хосе Сепеда встретился с одиозным украинцем Иваном Редкачем.

Уроженец Сумской области проиграл во втором раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сепеда и редкач на взвешивании. Фото: x.com/AlGritoDeKOt

Бой Сепеда — Редкач

В первом раунде Сепеда был очень близок к досрочной победе. Мексиканец в одном из моментов пробил Редкачу по корпусу, затем апперкотом, и после еще одного попадания по корпусу Ивана не удержали ноги — нокдаун.

Редкач с трудом поднялся на ноги и затем перешел в защиту за высоко поставленным блоком и с трудом продержался до гонга.

Во втором раунде Сепеда дважды вынудил Редкача опуститься на колено, и арбитр зафиксировал нокдауны.

После третьего нокдауна рефери остановил бой и присудил мексиканцу победу техническим нокаутом во втором раунде.

Редкач потерпел свое восьмое поражение в карьере и пятое досрочное. При этом у боксера из Шостки 24 победы и 19 нокаутами.

Сепеде удалось прервать серию из двух поражений. Для него это 38-я победа, 29 досрочная. Также у мексиканца пять поражений в карьере.

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