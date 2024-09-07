Хосе Сепеда переміг Івана Редкача технічним нокаутом у другому раунді

Сепеда нокаутував Редкача. Фото: скриншот

У Pechanga Resort & Casino, Темекула, США відбулося боксерське шоу. У головному поєдинку мексиканський суперлегковаговик Хосе Сепеда зустрівся з одіозним українцем Іваном Редкачем.

Уродженець Сумської області програв у другому раунді, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сепеда та рідкач на зважуванні. Фото: x.com/AlGritoDeKOt

Бій Сепеда — Редкач

У першому раунді Сепеда був дуже близький до дострокової перемоги. Мексиканець в одному з моментів пробив Редкачу по корпусу, потім аперкотом, і після ще одного влучання по корпусу Івана не втримали ноги — нокдаун.

Редкач насилу піднявся на ноги і потім перейшов у захист за високо поставленим блоком і ледве протримався до гонгу.

У другому раунді Сепеда двічі змусив Редкача опуститися на коліно, і арбітр зафіксував нокдауни.

Після третього нокдауну рефері зупинив бій та присудив мексиканцю перемогу технічним нокаутом у другому раунді.

Редкач зазнав своєї восьмої поразки в кар'єрі та п'ятої дострокової. При цьому у боксера із Шостки 24 перемоги та 19 нокаутами.

Сепед вдалося перервати серію з двох поразок. Для нього це 38 перемога, 29 дострокова. Також у мексиканця п'ять поразок у кар'єрі.

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