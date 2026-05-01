Видео

Середа и Гриценко взяли серебро суперфинала Кубка мира по прыжкам в воду

Середа и Гриценко взяли серебро суперфинала Кубка мира по прыжкам в воду

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 17:33
Середа и Гриценко триумфально выступили на Кубке Мира по прыжкам в воду
Марк Гриценко (слева) и Алексей Середа на церемонии награждения. Фото: Di Yin/Getty Images

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко стали призерами суперфинала Кубка мира. В соревнованиях синхронных прыжков с 10-метровой вышки они заняли второе место. Украинский дуэт набрал 404.28 балла.

Турнир прошел 1 мая в рамках решающего этапа сезона, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Победу в дисциплине одержали представители Китая Чжао Женьцзе и Янь Чжихао. Третье место заняли спортсмены из Мексики. Украинцы включились в борьбу за медали после третьего раунда. До этого они находились за пределами тройки лидеров. 

Алексей Середа и Марк Гриценко
Прыжок Алексея Середы и Марка Гриценко. Фото: Di Yin/Getty Images

Рывок во второй половине соревнований

Ключевым фактором стали прыжки повышенной сложности в заключительных раундах. За попытки с коэффициентами 3.7 и 3.6 украинцы получили по 79.92 балла. В пятом раунде Марк Гриценко и Алексей Середа показали результат, который стал лучшим среди всех участников: 71.40 балла. Эти выступления позволили подняться на вторую позицию.

Для Алексея Середы и Марка Гриценко это вторая подряд медаль суперфинала в синхронных прыжках с вышки. В предыдущем сезоне они заняли третье место. В текущем году дуэт уже завоевал золото на этапе Кубка США. Эта награда стала первой для Украины в суперфинале в нынешнем розыгрыше. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
