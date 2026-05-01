Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Середа та Гриценко взяли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

Середа та Гриценко взяли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 17:33
Середа та Гриценко тріумфально виступили на Кубку Світу зі стрибків у воду
Марк Гриценко (ліворуч) та Олексій Середа на церемонії нагородження. Фото: Di Yin/Getty Images

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали призерами суперфіналу Кубка світу. У змаганнях синхронних стрибків з 10-метрової вишки вони посіли друге місце. Український дует набрав 404.28 бала.

Турнір відбувся 1 травня в рамках вирішального етапу сезону, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Перемогу в дисципліні здобули представники Китаю Чжао Женьцзе і Янь Чжихао. Третє місце посіли спортсмени з Мексики. Українці включилися в боротьбу за медалі після третього раунду. До цього вони перебували за межами трійки лідерів.

Стрибок Олексія Середи та Марка Гриценка. Фото: Di Yin/Getty Images

Ривок у другій половині змагань

Ключовим фактором стали стрибки підвищеної складності в заключних раундах. За спроби з коефіцієнтами 3.7 і 3.6 українці отримали по 79.92 бала. У п'ятому раунді Марк Гриценко та Олексій Середа показали результат, який став найкращим серед усіх учасників: 71.40 бала. Ці виступи дозволили піднятися на другу позицію.

Для Олексія Середи та Марка Гриценка це друга поспіль медаль суперфіналу в синхронних стрибках з вишки. У попередньому сезоні вони посіли третє місце. Цього року дует уже завоював золото на етапі Кубка США. Ця нагорода стала першою для України в суперфіналі в нинішньому розіграші.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації