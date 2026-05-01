Середа та Гриценко тріумфально виступили на Кубку Світу зі стрибків у воду

Марк Гриценко (ліворуч) та Олексій Середа на церемонії нагородження. Фото: Di Yin/Getty Images

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали призерами суперфіналу Кубка світу. У змаганнях синхронних стрибків з 10-метрової вишки вони посіли друге місце. Український дует набрав 404.28 бала.

Турнір відбувся 1 травня в рамках вирішального етапу сезону, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Перемогу в дисципліні здобули представники Китаю Чжао Женьцзе і Янь Чжихао. Третє місце посіли спортсмени з Мексики. Українці включилися в боротьбу за медалі після третього раунду. До цього вони перебували за межами трійки лідерів.

Стрибок Олексія Середи та Марка Гриценка. Фото: Di Yin/Getty Images

Ривок у другій половині змагань

Ключовим фактором стали стрибки підвищеної складності в заключних раундах. За спроби з коефіцієнтами 3.7 і 3.6 українці отримали по 79.92 бала. У п'ятому раунді Марк Гриценко та Олексій Середа показали результат, який став найкращим серед усіх учасників: 71.40 бала. Ці виступи дозволили піднятися на другу позицію.

Для Олексія Середи та Марка Гриценка це друга поспіль медаль суперфіналу в синхронних стрибках з вишки. У попередньому сезоні вони посіли третє місце. Цього року дует уже завоював золото на етапі Кубка США. Ця нагорода стала першою для України в суперфіналі в нинішньому розіграші.

