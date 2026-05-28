Сделка Серхио Рамоса по покупке Севильи окончательно провалилась

Серхио Рамос в 2026 году. Фото: instagram.com/sergioramos/

Переговоры о продаже испанской "Севильи" группе инвесторов во главе с Серхио Рамосом завершились провалом. Изначально консорциум был готов приобрести около 80% акций клуба за сумму от 400 до 450 млн евро. Однако после финансового аудита потенциальные покупатели резко изменили условия сделки.

Инвесторы обнаружили более серьезные финансовые проблемы, чем ожидалось изначально, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Cadena SER.

После проверки документов группа бывшего защитника сборной Испании Серхио Рамоса сократила предложение более чем в два раза и предложила новую схему сделки. Руководство испанской "Севильи" отказалось принимать обновленные условия и прекратило переговоры с потенциальными владельцами.

В "Севилье" ищут новых инвесторов

Нынешние акционеры клуба остались недовольны действиями стороны Серхио Рамоса после нескольких месяцев переговоров. В руководстве считают, что предварительные договоренности были нарушены уже после завершения основной части аудита. На фоне срыва сделки "Севилья" начала поиск новых потенциальных покупателей.

Финансовое положение клуба остается сложным после нескольких нестабильных сезонов в Ла Лиге и снижения доходов от еврокубков. В проекте покупки участвовали инвесторы, связанные с мексиканским бизнесом.

Сам Серхио Рамос официально карьеру футболиста пока не завершил, несмотря на активное участие в переговорах вокруг будущего "Севильи". Последним клубом бывшего защитника сборной Испании был мексиканский "Монтеррей". Что касается "нервионцев", они завершили сезон 2025/26 на 13 месте в Ла Лиге.

